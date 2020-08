Tokio 2020 incluye a Perú en final de atletismo y pierde la carrera [VIDEO]

Un curioso video publicaron los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en su cuenta oficial de Twitter. Sucede que decidieron emplear a algunos personajes de videojuegos para explicar cómo se desarrolla una final de carrera de atletismo.

En la cinta se puede observar a los participantes así como a los países que representan: el Perú no fue ajeno a ello. Peach (Brasil), Luigi (Trinidad y Tobago), Yoshi (Canadá), Knuckles (Marruecos), Mario (Japón), Shadow (Países Bajos), Dr. Eggman (Perú) y Bowser Jr. (India).

"En este preciso momento en Tokio 2020 coronaremos a los primeros hombres medallistas de oro en los 100 metros planos que no es Usain Bolt. ¡Desde Atenas 2004!", fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Tokio 2020.

Sucede que para esta fecha, la competencia de atletismo tendría que haber llegado a su fin, sin embargo, la pandemia del coronavirus generó que todo el certamen termine mudando sus actividades para el próximo año.

#Athletics 🏃‍♂️ | On This Day in 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣



At this exact moment at #Tokyo2020 we will crown the first Men's 1️⃣0️⃣0️⃣ metres gold medallist who is not @usainbolt ⚡ since Athens 2004!🥇



For more info 👉 https://t.co/D0BD68QBpq#1YearToGo #Tokyo2020Plus1 @WorldAthletics