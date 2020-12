Gran victoria de Eagles: superó 24-21 a New Orleans Saint por la Semana 14 NFL

Era un partido de pronóstico reservado. Eagles necesitaba una victoria, pero la tarea no era sencillo, al frente estaba Saints, equipo que sumaba 9 triunfos consecutivos.

El partido comenzó con Eagles dominando las acciones. Sin embargo, Saints realizó el juego defensivo y en el primer tiempo el marcador terminó igualado 0-0.

En el segundo cuarto, Eagles logró la diferencia por 17 puntos. Saints no reaccionó y con la ventaja se fueron al descanso. Los dos últimos tiempos New Orleans intentó igualar, pero el juego de Philadelphia no le permitió.

Eagles vs. Saints EN VIVO ESPN: PUNTO X PUNTO

Equipos 1Q 2Q 3Q 4Q Total Eagles - 17 0 7 24 Saints - 0 14 7 21

- Terminó el primer tiempo

- Comenzó el partido

Eagles vs. Saints Previa

Un partido de pronóstico reservado. New Orleans Saints viene atravesando uno de sus mejores momentos: llevan nueve victorias consecutivas, logrando la marca 10-2, asegurando la pole position de NFL Sur.

Gracias a sus buenas participaciones, Saints es el primer equipo en conseguir el boleto para los PlayOffs NFL. En su última presentación derrotaron 16-21 a Falcons, logrando 424 yardas totales, 207 promedio en carrera y 5.7 yardas por jugada.

Eagles vs. Saints EN VIVO NFL Semana 14 ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de diciembre ¿Dónde? Lincoln Financial Field ¿A qué hora? 16:25 horas (Perú) ¿En qué canal? ESPN

Por su parte, Philadelphia Eagles no pasan un buen momento, cayeron en sus últimos cuatro partidos y de locales buscarán conseguir una victoria que les permita cortar la mala racha.

Eagles realizará cambio en su mariscal de campo. Detrás de New York Giants y Washington Football Team en la clasificación de la NFC Este, Philadelphia necesita conseguir una victoria.

Eagles vs. Saints EN VIVO: horario en el mundo

A continuación, puedes revisar los horarios de Eagles vs. Saints EN VIVO de la Semana 14 NFL.

País Hora Estados Unidos 16:25 horas México 15:25horas España 22:25 horas Perú 16:25 horas Argentina 18:25 horas Chile 18:25 horas Colombia 16:25 horas Brasil 18:25 horas

¿Dónde ver el Eagles vs. Saints EN VIVO?

Puedes revisar todos los detalles del Eagles vs. Saints EN VIVO a través de la transmisión de ESPN.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

