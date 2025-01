Maria Belén Bazo se despidió de Tokio 2020 como mejor segunda de América

María Belén Bazo sabía que llegar al podio era una difícil tarea de lograr, pero no se amilanó y lo intentó hasta lo último. Si bien la peruana no tuvo el inicio esperado en las primeras tres regatas, fue mejorando su accionar e incluso llegó a ser quinta en la sexta.

“Terminaron mis primeros Juegos Olímpicos en el puesto 12. Di lo mejor de mí, pelee cada regata con mi alma y me siento feliz por eso. No logré entrar dentro de las 10 primeras que había sido mi objetivo el último año, pero me mantuve enfocada y di todo para que los nervios y la presión no me ganen”, escribió la deportista de 22 años en su cuenta oficial de Instagram.