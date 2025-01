Vanessa Endo: "El Mundial de Softbol Sub 18 será el mejor que hayan visto"

En tanto, también habló eel Mundial Sub 18 de Softbol a realizar en Perú del 6 al 12 de diciembre. "Se viene nuestro campeonato mundial. Mundial tan ansiado y esperado con 20 mil cambios de fecha, pero por fin ya confirmado. Estamos emocionadísimas, sabemos la responsabilidad que esto conlleva porque realizar Un mundial no es lo mismo que realizar un sudamericano, de hecho, un mundial tiene muchísimas responsabilidades, pero estamos ya listas, de verdad que nos hemos movido muy rápido especialmente Mari (Marisa Matsuda) para sacar adelante este torneo. Tenemos la confirmación de 9 países, seguimos trabajando para poder llegar a la fecha con todo bien y como yo siempre digo, va a ser el mejor mundial que puedan haber visto".

Luego agregó: "Es imposible no emocionarse con este equipo, estas chicas son las mismas que nos representaron en el 2019 y clasificaron a este mundial por mérito propio, no porque Perú sea el país organizador y eso habla muy bien de ellas y del trabajo que vienen realizando. Esta emoción no solo la sentimos nosotras, si no, también todos los que vienen siguiendo este equipo desde hace algunos años".