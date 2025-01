José Quiñones lidera ceremonia del salón de la fama de la Federación Panamericana de Pesas

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal absolvió al exdirectivo de la COP. La jueza Lisdey Bueno Flores sostuvo que durante las diligencias se llegó a establecer que no existen indicios razonables para emitir una condena contra Quiñones Gonzales.

Además, se llegó al punto de que las subcontrataciones de las empresas Taxi Perú Ejecutivo y Alica Tours no violaban ninguna ley, pues no estaba prohibida en ninguna de las cláusulas, por ese motivo no podía calificarse como desventajosas para el Estado.