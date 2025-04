Donald Trump AMENAZA a la prensa de Estados Unidos por curiosa razón: los medios están "enfermos"

Durante sus primeros 100 días de gobierno, Donald Trump enfrenta una de las mayores crisis de aprobación presidencial en ocho décadas, con un respaldo inferior al 45%, según tres encuestas recientes, incluida una de CNN realizada por SSRS. En respuesta al desplome en su popularidad, Trump descalificó los resultados y exigió una investigación contra los encuestadores, a quienes acusó de "fraude electoral" a través de su red Truth Social.

Donald Trump amenaza a la prensa de EE. UU. por publicar encuestas negativas sobre su gobierno

Donald Trump respondió de manera enérgica a las encuestas que reflejan un panorama desfavorable para su gobierno. A través de una publicación en Truth Social, el presidente sugirió que las empresas de noticias responsables de difundir estos resultados deberían ser objeto de una investigación por "fraude electoral".

La actitud amenazante de Donald Trump hacia los medios de comunicación no es nueva, ya que expresó su descontento en múltiples ocasiones. No obstante, la coyuntura actual adquiere un carácter diferente, dado que optó por iniciar acciones legales contra The Des Moines Register y la encuestadora Ann Selzer. Esta decisión surge a raíz de la publicación de una encuesta que no refleja positivamente su imagen en el marco de las elecciones de 2024.

El presidente califica de "falsas" las encuestas de The New York Times, The Washington Post y ABC. Imagen: Truth Social.

En su publicación en Truth Social, Donald Trump calificó de "criminales negativos" a los responsables de encuestas publicadas por medios como The New York Times, ABC News/The Washington Post y Fox News, que reportaron niveles de aprobación de entre 39% y 44%. Trump argumentó que estos medios pierden credibilidad al disculparse con sus suscriptores cuando los resultados electorales superan ampliamente las proyecciones de sus sondeos.

Ante el contexto de encuestas desfavorables, Donald Trump intensificó sus críticas a los medios, acusándolos de padecer un "síndrome de trastorno por Trump" y de estar obsesionados con difundir historias negativas sin considerar su desempeño. Además, calificó a los medios de "enfermos" y exigió una investigación sobre las encuestadoras, alegando que sus prácticas atentan contra una prensa libre y justa.

Encuestas revelan que el apoyo a las políticas migratorias de Trump está en declive

Además de la caída en su aprobación general, los sondeos también reflejan un fuerte rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump.

Una encuesta de The Washington Post/ABC News/Ipsos indica que el 53% de los estadounidenses desaprueba su gestión en este ámbito, un cambio significativo respecto a febrero, cuando la aprobación era del 50%. Este descenso en el apoyo se ha visto incluso entre votantes independientes y, en menor medida, entre republicanos.

El informe destaca que las acciones del gobierno, como la deportación de Kilmar Abrego García en contra de órdenes judiciales, han deteriorado aún más la percepción pública sobre su gestión. La combinación de estos factores ha llevado a Trump a una situación crítica, donde su popularidad se encuentra en un punto bajo, lo que podría tener repercusiones en su futuro político.