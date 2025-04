Donald Trump reformula su jugada en contra de los inmigrantes en Estados Unidos a poco tiempo de que transcurran cien días desde que asumió la presidencia. Este lunes 28 de abril, firmó dos nuevas leyes ejecutivas para agilizar las detenciones migratorias. En esta nota, te comentamos de qué se trata cada una de las drásticas medidas.

Las órdenes ejecutivas de Donald Trump en contra de los inmigrantes

Según The New York Times, la primera orden ejecutiva en contra de los inmigrantes del jefe republicano pretende "desplegar a las fuerzas del orden estadounidenses para perseguir a los delincuentes". Esto fue confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La segunda ley, por su parte, tiene la finalidad de rastrear a las ciudades santuario que no cooperen con las autoridades migratorias.

Con respecto a esta última ley, la Casa Blanca dio a entender que las ciudades santuario obstruyeron por mucho tiempo las aplicaciones de las leyes migratorias. No obstante, esto no sucederá más. Volviendo a utilizar las frases de campaña propias de Trump, Leavitt comunicó que están "en las etapas iniciales de la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos".

Cabe mencionar que, según Canal26, la Casa Blanca se había encargado de retener fondos a gobiernos locales encargadas de ayudar a los inmigrantes. Sin embargo, la semana pasada un juez bloqueó esta medida en 16 ciudades y estados. Asimismo, diversos lugares de Estados Unidos generaron una demanda en contra de Trump por la medida que trató de ejercer.

La constante lucha de Donald Trump contra los inmigrantes

Con relación a lo expresado por Canal26, tras el inicio del mandato de Donald Trump en el territorio norteamericano, la cantidad de inmigrantes que pasó la frontera se redujo a nueve. Cuatro de ellos son testigos de una investigación criminal. La otra mitad ingresó por condiciones médicas, y el restante entró por motivos humanitarios.

Al respecto, los voceros del gobierno estadounidense se jactan en argumentar que todo parte de la necesidad de mantener a Estados Unidos completamente seguro para los ciudadanos. Dicha medida ha resonado tanto en el país que, con motivo de los cien días de Trump en la presidencia, la Casa Blanca colocó 100 fotografías de inmigrantes criminales sospechosos.