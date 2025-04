¡Donald Trump en la mira! Estados Unidos deporta a NIÑA ciudadana de 2 AÑOS sin juicio previo

Un juez federal ha encendido la alarma al declarar que el gobierno de Donald Trump deportó a una niña de dos años, ciudadana estadounidense, sin garantizarle un proceso legal adecuada.

La menor, identificada en documentos judiciales por las siglas 'VML', fue enviada a Honduras con su madre, desatando un escándalo en el país norteamericano por la violación de derechos constitucionales. En esta nota te comentamos más de esta drástica medida.

¿Cómo ocurrió la deportación de la niña de dos años de Estados Unidos?

Según Reuters, VML fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras su madre, Jenny Carolina López Villela, asistía a una cita rutinaria en una oficina migratoria en Nueva Orleans.

En ese momento, tanto la niña como su hermana mayor fueron retenidas junto a su madre. El padre de la menor, representado legalmente por Trish Mack, afirmó haber escuchado a sus hijas llorando durante una llamada con Villela, y recordó que VML era ciudadana estadounidense, por lo que no debía ser deportada.

No obstante, las autoridades sostienen que el padre no se presentó ante ICE pese a las solicitudes, y argumentan que no había impedimento legal para que la menor acompañara a su madre a Honduras.

¿Qué críticas recibió la deportación de la ciudadana de dos años?

El juez federal Terry A. Doughty no solo criticó duramente la deportación, sino que la calificó de ilegal e inconstitucional, citando el derecho fundamental de todo ciudadano estadounidense a no ser expulsado de Estados Unidos sin el debido proceso.

Así pues, programó una audiencia para el 16 de mayo con el fin de esclarecer si efectivamente el gobierno del país norteamericano actuó fuera de la ley. Por su parte, organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), calificaron el caso de abuso de poder.

Denunciaron que violaron las propias políticas internas de ICE, que exigen coordinación previa para el cuidado de menores antes de proceder con deportaciones familiares.