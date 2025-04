Paulo Autuori no se guardó nada y calificó drásticamente el juego de Cristal: "Qué clase de..."

Sporting Cristal volvió a sumar una victoria en el Torneo Apertura, y esta vez ante Juan Pablo II, pero las sensaciones al pitazo final no fueron las más agradables para los hinchas, jugadores y comando técnico. Justamente, Paulo Autuori tomó la palabra en conferencia de prensa y no ocultó su malestar por el rendimiento del equipo.

El estratega brasileño viene siendo transparente ante los medios de prensa con relación a todo lo que le incomoda de su equipo. Sabe que tiene poco tiempo de trabajo, pero que desea el compromiso de cada uno de los jugadores para que la idea de juego cambie radicalmente hacia mejores resultados.

En esta oportunidad, pese a ganar a Juan Pablo II, Autuori fue tajante con su equipo y dijo que el segundo tiempo de Cristal es "olvidable". Reafirmó que no saca nada positivo de su equipo en esos últimos 45 minutos, pero que ahora la idea es entrenar y pulir varios aspectos con el pasar de los días.

"Me gustó la primera parte, normal por las circunstancias del poco tiempo de recuperación. La segunda parte, olvidable, no saco nada de ahí, borrar y sacar provecho para poder entrenar en estos días. Necesitamos reflexionar qué clase de equipo somos", expresó Paulo Autuori en conferencia de prensa.

Paulo Autuori se refirió a refuerzos en Sporting Cristal

Uno de los puestos que fue consultado fue con respecto al '6' de Sporting Cristal, ya que no cuenta con Gustavo Cazonatti y Jesús Pretell por lesión. Ante ello, Autuori dejó en claro que no se trata de un solo puesto, sino de todo un conjunto para que la idea de juego se plasme en cada partido.

"El seis no solo nos debe dar solidez defensiva, nosotros en la segunda parte quedamos muy partidos. Necesito saber qué jugadores tienen capacidad de poder jugar en dicha posición. Con el correr de los días, hay mucho trabajo para hacer, pero la respuesta que me dieron contra Cerro Porteño fue buena, la primera parte de hoy también, la segunda parte de hoy, no puedo sacar provecho de nada", agregó.