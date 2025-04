Hincha de Alianza Lima realiza 'locura' por Hernán Barcos y esposa Giuli Cunha reacciona: "Estás loca"

Alianza Lima viene atravesando un buen momento futbolístico, ya que en la Copa Libertadores está rompiendo años de mala racha con sus más recientes resultados y con victoria incluida ante Talleres. Este presente del cuadro de La Victoria genera que la hinchada apoye más que nunca, incluso, una joven fanática decidió tatuarse un singular detalles del delantero, Hernán Barcos.

Mediante Instagram, se dio a conocer la historia de Hanna, una mujer que se realizó un tatuaje de la firma del 'Pirata' en su brazo. La hincha brindó más detalles de su 'locura' y quien no dudó en reaccionar ante esto, fue la esposa del jugador, la brasileña Giuli Cunha.

"Literal, este año se me metió la loca idea de querer tatuarme la firma de mi jugador favorito de Alianza. Les conté a mi familia y algunos amigos de que quería hacer y me dijeron "estás loca Hanna". Esperaba la oportunidad de cruzármelo y hace un par de meses me lo crucé en el Jockey, le dije si me podía firmar mi brazo porque quería tatuármelo y me dijo "lo haré en un papel para que salga mejor".", contó la hincha.

Hincha del 'Pirata' se tatúa la firma del delantero de Alianza Lima. | Imagen: Instagram

"Y bueno, después de 2 meses me hice el tattoo de mi jugador aliancista favorito. Gracias por todo lo que das en el club, quédate siempre en Alianza", agregó Hanna. Tras esta publicación, Giuli Cunha reaccionó compartiendo la historia en su cuenta oficial de Instagram con el fondo musical 'Este amor no es para cobardes', tema característico del cuadro dirigido por Néstor Gorosito.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

​El próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1 2025 será contra Cienciano del Cusco el viernes 2 de mayo a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura.

Posteriormente, en la Copa Libertadores 2025, Alianza Lima enfrentará a São Paulo el martes 6 de mayo a las 5:00 p.m. (hora peruana), también en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 4 del Grupo D.