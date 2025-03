Con Marc Márquez como favorito: Este fin de semana se corre el GP de Argentina vía ESPN

Marc Márquez (izquierda) es el favorito para ganar el GP de Argentina y el MotoGP 2025. Foto: AFP

"Marc Márquez está de vuelta, bien físicamente y pese a sus 32 años está intacto, con capacidades absolutas de volver a ser campeón mundial y que iba a ser uno de los animadores de este campeonato. No le va a llevar tiempo adaptarse al nuevo equipo y lo debutó ganando. Me parece que es claramente en este momento el candidato, pero que hay pilotos muy buenos alrededor. Bagnaia no se va a quedar conforme con estar detrás de Márquez, va a tener ahí un adversario que, con la Ducati del año pasado en sus manos van a ser competitivas. Que falta que Giannantonio, que tiene una Ducati de última generación, muestre mucho más. Y después, yo creo que hay que ver qué hace Aprilia, hasta dónde se puede arrimar, y si KTM sigue progresando. Así que me parece que el campeonato pinta para que sea uno donde Ducati vuelva a marcar diferencia. No sé si, como el año pasado, ganando todas las carreras menos una, pero va a marcar diferencia", mencionó.