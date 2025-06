¿Todos los meniscos rotos se deben operar?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero explicarte algo que muchos pacientes me preguntan: ¿todos los meniscos rotos se deben operar?

La respuesta corta es no. No todos los desgarros de menisco requieren cirugía. De hecho, muchos casos pueden tratarse de forma conservadora, es decir, sin intervención quirúrgica. Esto depende del tipo de lesión, su localización, el tamaño del desgarro y, sobre todo, de los síntomas que presente el paciente. Si el menisco roto no causa dolor constante, bloqueo articular ni limita la movilidad, lo más probable es que la mejor opción sea un tratamiento con fisioterapia y ejercicios guiados para recuperar la funcionalidad.

Sin embargo, hay casos en los que sí se debe operar. Si el paciente experimenta bloqueos articulares frecuentes, dolor severo o una limitación funcional que no mejora con terapia, la cirugía puede ser necesaria para reparar o retirar la parte lesionada del menisco. Lo importante es que esta decisión no debe tomarse a la ligera ni basarse solo en lo que uno encuentra en internet o lo que le pasó a otra persona.

Por eso, si tienes molestias en la rodilla o te han dicho que tienes una lesión meniscal, lo mejor es acudir a un especialista. Solo un traumatólogo, tras una evaluación clínica y estudios de imagen, podrá determinar con precisión si necesitas operarte o si puedes recuperarte con un buen plan de rehabilitación. Cada caso es único y debe tratarse como tal.

¿Cómo contactar al doctor Luis Cotillo?

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: