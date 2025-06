¿Cómo saber que fuiste mal operado de la rodilla?

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero contarte cómo, lamentablemente, identifico casos de pacientes que han sido mal operados y que llegan a consulta buscando una segunda opinión. La buena noticia es que, si se detectan a tiempo, muchos de estos errores quirúrgicos pueden corregirse.

Una de las primeras señales de alerta es el dolor persistente que no mejora con el tiempo. Muchos pacientes acuden con la expectativa de haber superado el postoperatorio, pero siguen con molestias intensas semanas o incluso meses después de la cirugía. Otro síntoma común es la limitación funcional: no pueden doblar completamente la rodilla, tienen dificultad para caminar sin muletas o sienten inestabilidad en la articulación.

En la consulta realizo un examen clínico detallado, donde evaluamos movilidad, fuerza, estabilidad y sensibilidad. Muchas veces, pese a haber seguido sus terapias físicas con disciplina, los pacientes no muestran mejoría. Esto puede indicar que la cirugía no fue realizada correctamente o que no se abordó la verdadera causa del problema. En algunos casos, también encontramos indicios en las resonancias o artroscopias mal ejecutadas que requieren corrección.

Es fundamental que, si no ves avances reales en tu recuperación tras una operación ortopédica, busques una evaluación con un especialista. Las cirugías mal hechas no solo afectan tu movilidad, sino también tu calidad de vida. No ignores las señales de alerta: el diagnóstico oportuno es la clave para recuperar el bienestar.

