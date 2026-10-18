- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Comerciantes
- Universitario vs A. Atlético
- Real Madrid vs Sevilla
- Tabla Clausura
- Acumulado
- U vs IDV
- Alianza vs Rebaza Acosta
- Copa Perú
¿Tienes una lesión de meniscos y te recomendaron terapia?
¿Tienes una lesión de meniscos y te recomendaron terapia? Conoce qué síntomas requieren una evaluación traumatológica y qué tratamientos pueden ayudarte a recuperar la movilidad, según el dr Luis Cotillo.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Si tienes una lesión de meniscos y te han recomendado únicamente terapia física o tratamientos regenerativos, es importante que primero conozcas la gravedad de tu lesión.
Cuando una lesión meniscal provoca inflamación persistente, sensación de que la rodilla falla o episodios de bloqueo que impiden moverla con normalidad, es fundamental acudir al traumatólogo. Estos síntomas pueden indicar una lesión que necesita una evaluación especializada y cuyo tratamiento no debe limitarse a terapias o inyecciones sin una indicación médica adecuada.
No te dejes llevar por las promesas de tratamientos milagrosos que circulan en las redes sociales. No todas las lesiones de meniscos se tratan de la misma manera: algunas pueden mejorar con un manejo conservador, mientras que otras requieren cirugía. Todo dependerá del tipo de rotura, los síntomas y la evaluación médica.
Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte. Visítame en Sport Medical para evaluar tu lesión y determinar el tratamiento más adecuado para que puedas recuperar tu movilidad y volver a tus actividades cotidianas.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación, sus datos de contacto:
- Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
- Citas: 989366436
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90