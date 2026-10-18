¿Tienes una lesión de meniscos y te recomendaron terapia?

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Si tienes una lesión de meniscos y te han recomendado únicamente terapia física o tratamientos regenerativos, es importante que primero conozcas la gravedad de tu lesión.

Cuando una lesión meniscal provoca inflamación persistente, sensación de que la rodilla falla o episodios de bloqueo que impiden moverla con normalidad, es fundamental acudir al traumatólogo. Estos síntomas pueden indicar una lesión que necesita una evaluación especializada y cuyo tratamiento no debe limitarse a terapias o inyecciones sin una indicación médica adecuada.

No te dejes llevar por las promesas de tratamientos milagrosos que circulan en las redes sociales. No todas las lesiones de meniscos se tratan de la misma manera: algunas pueden mejorar con un manejo conservador, mientras que otras requieren cirugía. Todo dependerá del tipo de rotura, los síntomas y la evaluación médica.

Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte. Visítame en Sport Medical para evaluar tu lesión y determinar el tratamiento más adecuado para que puedas recuperar tu movilidad y volver a tus actividades cotidianas.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación, sus datos de contacto: