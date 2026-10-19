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¿Qué es el síndrome del túnel carpiano?

Conoce qué es el síndrome del túnel carpiano, cuáles son sus síntomas principales y por qué es importante recibir una evaluación traumatológica para evitar complicaciones.

    Dr. Luis Cotillo
    Síndrome del túnel carpiano
    Síndrome del túnel carpiano
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre un problema que muchas personas pasan por alto: el síndrome del túnel carpiano. Si alguna vez has sentido adormecimiento, hormigueo o sensación de corriente en las manos, presta atención, porque podría ser una señal de alerta.

    El síndrome del túnel carpiano aparece cuando el nervio mediano, que pasa por la muñeca, se comprime. Esto puede provocar adormecimiento, hormigueo y dolor, principalmente en el pulgar, índice, medio y parte del dedo anular. En algunos casos, las molestias aparecen especialmente durante la noche y pueden llegar a despertar al paciente.

    Muchas personas se acostumbran a estos síntomas y continúan con sus actividades pensando que desaparecerán solos. Sin embargo, si la compresión del nervio persiste, puede aparecer debilidad en la mano y dificultad para realizar actividades cotidianas que requieren precisión o fuerza.

    Si presenta estos síntomas, no los ignore. Acuda a un traumatólogo para una evaluación adecuada y determinar la causa del problema. Dependiendo de cada caso, el especialista indicará el tratamiento más conveniente. Recuerde: detectar esta condición a tiempo puede ayudar a evitar que las molestias se vuelvan crónicas y afecten la función de sus manos.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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