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Rosalía Zegarra busca sellar su clasificación a la gran final del circuito mundial de skyrunning en España

La atleta peruana afrontará la exigente Sobrescobio Skyrace este 24 de octubre en busca de asegurar su boleto a la gran final de las Merrell Skyrunner World Series.

    Diego Medina
    Rosalía Zegarra busca su pase a la gran final del circuito mundial de skyrunning.
    Rosalía Zegarra busca su pase a la gran final del circuito mundial de skyrunning. | Foto: Difusión.
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    La destacada atleta Rosalía Zegarra, integrante del team CIVA Endurance Club, se encuentra en España con un objetivo claro: asegurar su clasificación a la gran final del circuito mundial de las Merrell Skyrunner World Series en la exigente Sobrescobio Skyrace.

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    La competencia se disputará el 24 de octubre en el corazón del Parque Natural de Redes, en Asturias, sobre un circuito cerrado de alta montaña que pondrá a prueba la máxima potencia y precisión de las mejores corredoras del mundo. El trazado contempla 30 kilómetros de recorrido combinados con 2.100 metros de desnivel positivo, atravesando los bosques asturianos y técnicas crestas de piedra expuestas al clima otoñal.

    Rosalía Zegarra

    Rosalía Zegarra.

    La corredora cajamarquina llega a esta fecha con una sólida preparación y con la convicción de dejar el nombre del Perú en lo más alto: "La Sobrescobio Skyrace es una carrera legendaria, muy técnica, de pura subida y bajada donde no hay margen de error. Venimos entrenando muy duro con el team CIVA Endurance Club y el objetivo principal es salir a darlo todo para asegurar nuestro pase a la gran final".

    Actualmente, Rosalía Zegarra se ubica en la séptima posición del ranking general de las Merrell Skyrunner World Series, acumulando 343 puntos.

    Gracias al gran rendimiento esta temporada 2026, un buen resultado en la Sobrescobio Skyrace le permitirá sellar matemáticamente su boleto a la gran final, instancia exclusiva a la que accederán únicamente las 20 mejores atletas del planeta: la emblemática Marató dels Dements, competencia de 42 kilómetros, que se desarrollará en la provincia de Castellón, España, el próximo 7 de noviembre.

    Rosalía Zegarra

    Rosalía Zegarra.

    El CIVA Endurance Club reafirma su compromiso de brindar el respaldo necesario para que los atletas nacionales sigan representando al Perú en los escenarios internacionales más competitivos. De igual manera, invita a la empresa privada a sumarse al desarrollo del trail y skyrunning en el país.

    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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