Piccolo Clemente se coronó campeón mundial de longboard ISA 2026

Piccolo Clemente volvió a coronarse campeón mundial de longboard. El tablista peruano ganó la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026 y obtuvo su segundo título de la Asociación Internacional de Surf (ISA), a los 44 años de dad.

El deportista nacional ya había ganado esta competencia en 2019. Con su nueva victoria en territorio centroamericano, alcanzó cuatro títulos mundiales de longboard en su laureada carrera, al sumar las dos coronas que obtuvo anteriormente en la World Surf League (WSL) durante las temporadas 2013 y 2015.

Piccolo Clemente se coronó campeón mundial del ISA World Longboard Championship 2026

En la definición del campeonato, Clemente se enfrentó al francés Edouard Delpero, al estadounidense Tony Silvagni y al sudafricano Sam Christianson. El experimentado exponente peruano superó a sus tres rivales directos en una manga decisiva de alto nivel y se quedó con la medalla de oro en las olas de El Sunzal, El Salvador.

El camino hacia la gloria dorada estuvo marcado por momentos de máxima tensión, especialmente desde la primera ronda de la competición. En dicha etapa, Clemente obtuvo una excelente ola puntuada con 8,17 puntos, pero necesitaba de forma urgente un segundo registro que le permitiera asegurar su pase a las siguientes instancias.

Cuando quedaban aproximadamente 30 segundos en el reloj, el deportista nacional encontró una última ola que recibió 4,40 puntos por parte de los jueces, calificación suficiente para concretar la remontada, avanzar de ronda y terminar firmando una hazaña histórica para el deporte peruano.