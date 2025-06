Final NBA 2025: Indiana Pacers vs. Oklahoma Thunder definirán el título en un juego 7 después de nueve años

Este domingo 22 de junio se jugará la final de la NBA entre Indiana Pacers vs. Oklahoma Thunder en el Paycom Center, por el último juego, tras un empate en el global de 3 a 3. El duelo será el número 20 en toda la historia de la National Basketball Association en jugar los siete partidos programados para conseguir al ganador de 4, luego de 9 años tras la victoria de LeBron James con los Cleveland en el 2016.

¿Cuántas finales se disputaron al campeón de la NBA en 7 partidos?

Luego que los Pacers amargarán la noche de los Thunder, emparejando el global; se volverá a presenciar una final de infarto y decisivo para los mejores de cada Conferencia. Sin embargo, desde el 2016 no se vio una final definirse de la misma manera, cuando Cleveland Cavaliers se enfrentaron y ganaron el campeonato contra los Golden State.

La historia de la definición al ganador de 4 sobre 3 inició en 10951 entre Rochester Royals vs. los Knicks. En aquel partido como anotador indiscutible fue Arnie Risen quien terminó dando la victoria a los 'Reyes'. Al año siguiente, se volvió el mismo escenario pero con acto diferente: Los Lakers vs. Los Knicks, donde nuevamente los de New York perdieron.

Lo resaltante del historial de los 19 encuentros disputados es que el Boston Celtics, que en esta final se quedó en semifinal de la Conferencia Este, ha disputado 8 enfrentamientos por la final en 7 juegos, ganando siete duelos. El que le sigue son los Ángeles Lakers con siete duelos, obteniendo dos veces el título en el mismo formato.

2016: Cleveland Cavaliers (93) vs. (89) Golden State Warriors

2013: Miami Heat(95) vs. (88) San Antonio Spurs

2010: Ángeles Lakers (83) vs. (79) Boston Celtics

2005: Los San Antonio Spurs (81) vs. (74) Detroits Pistons

1994: Los Houston Rockets (90) vs. (84) Los New York Knicks

1988: Ángeles Lakers (108) vs. (105) Detroit Pistons

1984: Los Boston Celtics (11) vs. (102) Angeles Lakers

1978: Washington Bullets (105) vs. (99) Seattle Supersonics

1974: Los Boston Celtics (102) vs. (87) Los Milwauke Bucks

1970: Los New York Knicks (113) vs. (99) Ángeles Lakers

1969: Los Boston Celtics (108) vs. (106) Ángeles Lakers

1966: Los Boston Celtics (95) vs. (93) Ángeles Lakers

1962: Los Boston Celtics (110) vs. (107) Ángeles Lakers

1960: Los Boston Celtics (122) vs. (103) St. Louis Hawks

1957: Los Boston Celtics (125) vs. (123) St. Louis Hawks

1955: Los Nacionales de Syracuse (92) vs. (91) Pistons de Fort Wayne

1954: Los Minneapolis Lakers (87) vs. (80) Syracuse National

1952: Los Minneapolis Lakers (82) vs. (65) New York Knicks

1951: Los Rochester Royasl (79) vs. (75) New York Knicks

¿A qué hora ver la final entre Indiana Pacers vs. Oklahoma Thunder en Estados Unidos?

No te puedes perder esta emocionante final que se vivirá en el estadio Paycom Center para definir al campeón de la temporada. Si te encuentras en territorio estadounidense podrás ver el partido dependiendo del estado en el que te encuentres. Así que, te dejamos un listado para ver en VIVO el choque entre los mejores:

Horario Pacífico de EE. UU. (Los ángeles, San Francisco, Las Vegas): 5.00 p.m

Horario Central de EE. UU. (Chicago, Dallas, Houston, Kansas City): 7.00 p.m

Horario Este de EE. UU. (Nueva York, Boston, Miami, Orlando): 8. 00 p.m

¿Dónde ver la final de la NBA en Estados Unidos?

El partido entre Indiana Pacers vs. Oklahoma Thunder por el último juego 7 será transmitido desde el canal televisivo ABC, que está disponible en algunos paquetes de señal abierta con proveedores o desde su misma aplicación disponible en Android, iOS, Apple TV y ciertos televisores. Otra alternativa es seguirlo en VIVO desde ESPN 3 Y ESPN Deportes.