Manny Pacquiao vs Yordenis Ugás: Parodian a cubano en redes sociales con Advíncula

No es un secreto lo que se vivió en el T-Mobile Arena entre Manny Pacquiao vs Yordenis Ugás durante los 12 asaltos en Las Vegas (Nevada), Estados Unidos. El boxeador cubano retuvo el título de la AMB ante una de las leyendas como el filipino 'Pacman', y las parodias en redes sociales no tardaron en llegar al compararlo con el lateral derecho de la Selección Peruana, Luis Advíncula.