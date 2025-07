Mario Barrios y su contundente calificativo a Manny Pacquiao previo a la pelea: "Viejo.."

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) prepara una jornada única este fin de semana con el regreso de Manny Pacquiao, tras casi cuatro años de retiro. Sin embargo, el boxeador enfrentará a un rival más joven que ostenta el título de Peso Wélter, Mario "El Azteca" Barrios, quien confesó que disputar con una leyenda como 'Pac-man' es fundamental para su currículum.

Mario Barrios y su análisis de la pelea que tendrá con Manny Pacquiao

Mario Barrios defenderá su cinturón de Peso Wélter al competir por primera vez contra Manny Pacquiao este sábado 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Previo al evento estelar, 'El Azteca' se refirió sobre lo que espera de la pelea en el cuadrilátero: "Es una leyenda por algo. Sigue siendo peligroso. Espero la mejor versión de Manny pase lo que pase".

No obstante, el campeón interino resaltó la exitosa trayectoria que mantuvo el filipino frente a boxeadores latinoamericanos, aunque advirtió que en esta ocasión el desenlace será distinto y no formará parte de la lista negra. "Ha vencido a muchos peleadores mexicanos antes, pero nunca se ha enfrentado a uno como yo", comentó el púgil.

Cabe resaltar que la contienda representa dos generaciones diferentes con estilos similares, dado que hay una diferencia de años notable. Si bien Barrios está emocionado de ser el indicado para disputar el retorno del ícono de la WBC, considera que cuando cumpla la mayoría de edad no lucharía con menores. "Me encanta lo que hago. Pero no pretendo enfrentarme a estos jóvenes cuando tenga 20 años", sostuvo en la entrevista contra Ring.

Mario Barrios: el mexicano campeón del Peso Welter

Mario Barrios se coronó campeón del Peso Wélter del CMB, cuando derrotó por decisión unánime al cubano Yordenis Ugás en 2023. Un año después, defendió su campeonato contra Abel Ramos, que concluyó con un empate inesperado, el cual le permitió retener hasta la actualidad su título.

'El Azteca' acumula un total de 32 duelos desde que debutó en 2013, siendo que 29 fueron victorias - 18 por nocauts -, 2 derrotas y 1 empate. Asimismo, destaca en el ring por su capacidad de resistencia, y la rápida reacción en contraataque.