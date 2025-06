Una invitación para Trump: El boxeador Usik invita al presidente de los Estados Unidos a pasar un día en Ucrania

Días previos, el mandatario de los Estados Unidos, se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, señalando que está bien que se peleen un rato, el cual, no fue tomado con gracias para los ciudadanos de dicho países enfrentando por la gravedad del asunto de consecuencias sociales, económicas y hasta de muertes. Ante ello, el campeón retirado de boxeo Oleksandr Usyk hizo una peculiar y necesitada invitación a Donald Trump, para que pueda pasar una semana en su casa en Ucrania y vea la realidad de la situación.

Donald Trump comparó el conflicto entre Rusia y Ucrania como una pelea entre niños peleándose

El pasado jueves 5 de junio, en una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump habló de la situación conflictiva que afronta los países europeos, que se volvió severa sin paz a inicio del 2022, cuando el presidente Putín decidió invadir el territorio rival. En aquella charla, el gobernante comentó que mantuvo una conversación con la máxima autoridad rusa, el cual, expresó que 'quizá tenga que seguir luchando y sufriendo mucho, porque ambos bandos sufren, antes de que puedan separarse’.

“A veces es mejor dejar a dos niños pequeños peleando como locos. Se odian, están peleando en un parque e intentas separarlos. No quieren que los separes, pero a veces es mejor dejarlos pelear un rato y luego separarlos. Ayer le hice esa analogía a Putin', expresó Donald Trump en el Despacho Oval.

La invitación del boxeador Usik al presidente de los Estados Unidos para que visite a Ucrania

El campeón de los cinturones de la AMB, OMB, FIB y CMB, Oleksandr Usyk conversó con la BBC con respecto a la realidad que afronta su país tras la guerra que tiene contra Rusia. Esta vez, se omitió el resalte de su carrera profesional al ser recordado en el cuadrilátero como el primer boxeador en conseguir los cuatro títulos de los pesos pesados, ya que, se basaron en las recientes declaraciones de Donald Trump.

El luchador invitó al presidente de los Estados Unidos a que, vaya a vivir una semana en Ucrania y vea los hechos que afrontan los ucranianos, que es el día a día que confrontan en el país de guerra. 'Todas las noches hay bombas y vuelos sobre mi casa. Bombas, cohetes. Todas las noches. Es suficiente', mencionó en la entrevista.

"Solo una semana. Le daré mi casa. Por favor, vive en Ucrania y mira lo que pasa cada noche. (...) Para mí es difícil. Es mi país. Me preocupa lo que pasa en mi país", agregó el campeón olímpico de Londres 2012. Por otro lado, Donald Trump aún no se refiere a la invitación, pero en su conversación mencionó que si la guerra está en un máximo índice que no muestre intenciones parar, tomará sanciones duras para ambos porque están ocasionando 'un baño de sangre