Djokovic sigue haciendo historia: venció a Berrettini y es campeón de Wimbledon 2021

¡Nadie lo para! Novak Djokovic derrotó por 3-1 a Matteo Berrettini y consiguió su sexto Wimbledon en lo que lleva de carrera. El serbio, además, llegó a los 20 Grand Slams e igualó la línea de Roger Federer y Rafael Nadal.

Si bien 'Nole' comenzó perdiendo ante el italiano, a partir del segundo set mostró su mejor versión y fue imposible de parar. El resultado final fue de 6-7 (4), 6-4, 6-4 y 6-3.

"Ganar Wimbledon fue el sueño más grande que tuve en mi vida. Lo he dicho varias veces, pero tengo que recordarme lo especial que es. Este (Inglaterra) es un hermoso país y un trofeo soñado", comenzó diciendo el tenista.

Asimismo, señaló que no se detendrá en su objetivo de ser el deportista con más Grand Slams en la historia. "Esto significa que ninguno de los tres vamos a detenernos. Quiero darle tributo a Roger y 'Rafa'. Son unas leyendas del deporte, los deportistas mas importantes que he enfrentado en mi carrera y son la razón y motivo de dónde estoy hoy. Ellos me hicieron más fuerte mental y físicamente para yo obtener lo que buscaba", apuntó.

El próximo objetivo de Novack Djokovic será ganar el US Open para llegar a los 21 grandes trofeos. ¿Será capaz de hacerlo?

Djokovic vs Berrettini: minuto a minuto

Final 1er set 2do set 3er set 4to set 5to ser Djokovic 6 (4) 6 6 6 Berrettini 7 (7) 4 4 3

¡El serbio es campeón de Wimbledon 2021! Consigue su título número 20 de Grand Slam.

(Video: ESPN)

Novak Djokovic se lleva el tercer set y se pone arriba.

¡El serbio ganó el segundo set!

Djokovic ha salido con todo en la segunda manga.

¡Berrettini se lleva el primer set en la final de Wimbledon!

El primer set se define en el tie-break.

¡Arrancó la final de Wimbledon 2021!

Los jugadores ya están en el gramado central. En breves minutos arranca el partido.

Se realizó el sorteo. El italiano sacará y el serbio recibirá en el inicio del encuentro.

Djokovic y Berrettini se dirigen a la cancha.

Previa de la final de Wimbledon 2021

Novak Djokovic vs Matteo Berrettini prometen paralizar el mundo del deporte blanco este domingo cuando ambos tenistas busquen la gloria en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

El serbio, actual número 1 del mundo, es el favorito para conseguir su tercer Wimbledon de manera consecutiva. En las semifinales sacó a relucir todo su tenis ante Denis Shapovalov imponiéndose 7-6 (7-3), 7-5 y 7-5.

Además, Novak Djokovic buscará seguir haciendo historia e igualar los récords de Rafael Nadal y Roger Federer, quienes tienen 20 Grand Slams. “Este es el torneo más especial del mundo para mí, siempre traigo una actitud ganadora, trato de sacar lo máximo en cada partido”, declaró el serbio en la previa.

Djokovic vs Berrettini Wimbledon ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de julio ¿Dónde? Centre Court de Londres ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y ESPN Play

Por su parte, Matteo Berrettini quiere seguir haciendo historia en la capital del tenis y tratará de ser el primer italiano en ganar el mencionado Grand Slam tras meterse a la final al derrotar al polaco Hubert Hurkacz.

Cabe mencionar que Djokovic y Berrettini se han enfrentado a nivel de ATP en dos ocasiones. En ambas, el triunfo fue para el número 1. El partido más reciente fue en Roland Garros de este año, donde el serbio se impuso por 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5.

