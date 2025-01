Figura brasileña que firmó por Universitario para el 2025 elogió al club: "El más grande de Perú"

Elis Bento firmó su renovación con Universitario para la presente temporada en la Liga Peruana de Vóley/Foto: X

"Me encantó la gente, me identifiqué mucho con la historia de Universitario, la gente es más parecida a los brasileños, más acogedores, la historia del club, el más grande de Perú, es la primera vez que juego en un club de fútbol con esta grandeza, me ha gustado un montón, la gente me abrazó, me ha hecho sentir en casa, estoy más confortable en esta segunda temporada", sostuvo la voleibolista de 36 años.