Futbolista de selección y con pasado en Universitario se confiesa: "No quiero regresar al Perú"

Diego Romero fue bicampeón con Universitario de Deportes.

"Lo que yo quiero es ya no regresar a Perú. Tengo mis metas muy marcadas y nada me hará perder el foco. Estoy convencido de que Banfield me va a dar mucha confianza. Voy a entregar un plus para seguir mejorando y lograr grandes cosas", declaró el exportero de Universitario.