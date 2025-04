Destacada figura peruana se confesó y reveló su hinchaje: "Soy de Universitario"

Una revelación que se viralizó en las redes sociales. Destacada figura del deporte peruano, no dudó en revelar que es hincha de Universitario , por su familia, y a pesar de no defender la camiseta crema, su deseo es que el equipo de sus amores siempre gane.

" Yo a la 'U' la quiero por mi familia. Yo tengo fotos de chiquita con mi gorro de la 'U', mi polo de la 'U'. Yo quiero que gane Universitario, aunque algunos seguidores no sabes que soy hincha de la 'U' ", expresó Daniela Muñoz en Se Formaron las Parejas.

Cabe señalar que la entrevista se realiza hace once meses, pero se volvió viral en las redes sociales, por el nivel que viene mostrando las 'Pumas' en la Liga Femenina de Vóley. Indican que con su presencia el equipo se seguirá fortaleciendo.

"En verdad, no sé. De repente, por ahí me gustaría jugar en la 'U'. También me agradaría irme al extranjero", indicó Montes, quien es una de las figuras de la selección peruana.