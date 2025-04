El gran momento que pasan las dirigidas por César Arrese en el certamen local ha hecho que se conviertan en un serio candidato a ganar el título nacional y también que muchas jugadoras no vean con malos ojos recalar en la institución de Ate. Justamente, una de las figuras de un histórico club nacional sorprendió a todos al revelar su deseo de pertenecer a la 'U'. ¿Será en la próxima temporada?

"En verdad, no se. De repente, por ahí me gustaría jugar en la 'U'. También me agradaría irme al extranjero", declaró la también integrante de la selección peruana en conversación con el programa Somos Vóley del medio de comunicación antes mencionado, además de asegurar que le agradaría emigrar al extranjero.