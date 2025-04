Federación desmiente a figura de Universitario con rotundo comunicado: "Faltó a la verdad"

El equipo de vóley de Universitario de Deportes clasificó a las semifinales de la Liga Peruana tras vencer en un emocionante partido a Rebaza Acosta por 3 -2 el pasado fin de semana, sin embargo, el equipo y la afición 'merengue' no culminó el enfrentamiento con felicidad pues una de sus figuras, Elis Bento, salió lesionada y se perderá el resto de la temporada.

A la dolencia considerable de la voleibolista brasileña se añadió las declaraciones de otro elemento de la 'U', Brenda Graff , quien lamentó el estado de su compañera y evidenció su molestia tras asegurar que no tenían una unidad de ambulancia a disposición de las jugadoras que disputaban el duelo de cuartos de final.

"Ojalá que lo de Elis no sea nada. Quiero aprovechar la situación que pasó porque el hecho de que no tuviéramos ambulancias para que la lleve es algo que no puede pasar en este tipo de eventos. Estamos expuestas todo el tiempo a que sucedan cosas. Quería agregar eso también del tema de la ambulancia. Hay un camarógrafo que creo que la llevó al hospital o la clínica o algo así", declaró la argentina.