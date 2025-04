Figura de Universitario hizo grave denuncia tras la lesión de Elis Bento: "No puede pasar"

Universitario de Deportes está teniendo un gran inicio de temporada en gran parte de las competiciones. Pues, el primer equipo ha logrado tomar la punta del Torneo Apertura y recientemente el equipo crema de vóley logró su tan ansiado pase a las semifinales de la Liga Femenina de Vóley . No obstante, no todo es felicidad pues la voleibolista Elis Bento se lesionó en la última jornada .

La jugadora argentina declaró ante los medios de comunicación y lamentó la dura lesión que sufrió su compañera. No obstante, no dudó en realizar una grave denuncia contra la organización del evento, pues afirmó que, ante la falta de ambulancias en el recinto para poder trasladar a Bento, tuvo que ser un camarógrafo quien la traslade a un hospital.

"Ojalá que lo de Elis no sea nada. Quiero aprovechar la situación que pasó porque el hecho de que no tuviéramos ambulancias para que la lleve es algo que no puede pasar en este tipo de eventos. Estamos expuestas todo el tiempo a que sucedan cosas. Quería agregar eso también del tema de la ambulancia. Hay un camarógrafo que creo que la llevó al hospital o la clínica o algo así", declaró Graff.