Duelo venezolano en MLB: Carlos Mendoza lidera a los Mets en un triunfo histórico entre entrenadores
Carlos Mendoza y Miguel Cairo se sintieron honrados de formar parte de este legado, recordando que ambos coincidieron en el plantel de los Yankees.
Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) marcaron un hito al enfrentar por primera vez de manera sorpresiva a dos mánagers venezolanos en un juego oficial. Carlos Mendoza, al mando de los New York Mets, logró un histórico triunfo ante los Washington Nationals bajo la conducción interina de Miguel Cairo. Este duelo destacó la creciente presencia de entrenadores sudamericanos en uno de los deportes más practicados en Estados Unidos.
Carlos Mendoza con los Mets se impone en el duelo histórico de la MLB
Antes de que inicio el partido, se realizó una breve conmemoración con un intercambio de tarjeta de alineación, el cual es una tradición en la liga. Carlos Mendoza llegó a los Mets en noviembre del 2023, mientras que Miguel Cairo asumió el mando de los Nacionales en julio del presente año de manera interina.
"Para nosotros, es realmente emocionante. Estoy muy orgulloso de estar aquí. No hay muchos managers y entrenadores latinos. Hoy es un día importante para él y para mí", confesó Miguel previo al partido. Posterior, el equipo de New York comenzó ganando el encuentro con la actuación impresionando de David Peterson que lanzó ocho entradas, permitiendo conectar cuatro jonrones.
El marcado final terminó a favor de Mendoza por 8-1, consiguiendo tres victorias consecutivas. "Jugamos un partido completo. Hace tiempo que no jugamos un partido así, se siente así", confesó el estratega posterior al duelo. Sin embargo, para mala suerte no pudieron contar con Francisco Álvarez, quien ingresó a la lista de lesionados.
¿Qué posición se encuentra los Mets y los Nationals?
Los Mets se encuentran en la segunda posición con 67 triunfos y 58 derrotas, acumulando un promedio de .536, por debajo de los Phillies por una corta diferencia. Carlos Mendoza buscará que el equipo de New York logre avanzar a la postemporada por medio del comodín o en todo siendo líderes de la tabla. Por otro lado, los Nationals se encuentran en la última ubicación del mismo grupo que conforma su compatriota en la División Este de la Liga Nacional, con .400 de 50 victorias y 75 pérdidas, siendo mínimas las chances de avanzar, pero no imposibles.
