Pieza clave dejó Alianza Lima y desde el club se pronuncian: "Si se quiere ir, que se vaya"

No cabe la menor duda de que Alianza Lima es uno de los clubes que busca ser protagonista en todas sus categorías y disciplinas. Tal es el caso del recientemente bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley, por lo que ahora la directiva comienza a evaluar al plantel con miras a seguir liderando en este deporte.

Justamente, Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, se pronunció ante una de las salidas más inesperadas en el plantel de vóley: Aixa Vigil. Sabe que la deportista era muy querida por la fiel afición blanquiazul, pero que al final este tipo de situaciones son netamente decisiones de una misma.

Fuera de ello, reveló que tuvo una charla con Aixa Vigil antes de anunciar su salida. Le expresó sus mejores deseos ante los nuevos retos que le deparan, por lo que se sienta tranquila de la decisión que tomó. Eso sí, Cenaida confesó que varias le consultaron sobre la situación de la punta 'íntima', por lo que pidió "pasar la página" para enfocarse en el Mundial de Clubes y tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

"Se fue Aixa, hoy día hablé con ella, le da mucha pena dejar Alianza, pero siente que debe cambiar, le dije que le deseo mucho éxito, que esté tranquila, que le vaya bien. He logrado mantener el 90% del equipo, están bien, todas están contentas, las veo, me decían ‘Ay Aixa se quiere ir’, si se quiere ir, que se vaya, ya está, ella está tranquila, la verdad que estamos súper tranquilos, si ella está bien, en buena hora, pasamos la página, ya está", contó Cenaida Uribe a "Puro Vóley".

(VIDEO: Puro Vóley)

Así se despidió Aixa Vigil de Alianza Lima

Tras su gran campaña con Alianza Lima, Aixa Vigil decidió poner fin al ciclo con las 'íntimas'. Un bicampeonato sobre su espaldar la motivan a tomar nuevos retos, por lo que dedicó emotivas palabras a los fieles hinchas que estuvieron jornada a jornada junto a ellas.

"En el 2020 prometí que no me iría de Alianza sin campeonar, ahora después de dos títulos de los que estoy tan orgullosa, es hora de decir adiós. Nunca pensé que este momento llegaría pero hace unos días me dijeron que ‘para crecer hay que dejar algo atrás’ y sé que yo dejo mucho", escribió en redes sociales.