Final de infarto: Reigns retuvo el título, pero John Cena regresó a la WWE para retarlo

Impresionante. Así se definiría el Money in The Bank de este año, con un final de infarto por el regreso de John Cena a la WWE para retar al campeón Roman Reigns que, retuvo su título ante Edge.

En la primera lucha por el Money In The Bank femenino, una sorprendente Niki Ash ganó la contienda de manera sorpresiva, ya que en la previa, no era de las favoritas, pero con su astucia, pudo lograr su cometido. Ahora, el haber obteniendo el maletín le da la posibilidad de retar a la campeona en cualquier momento del año.

Charlotte Flair y Rhea Ripley dieron un combate de aquellos, la hija del mítico Ric Flair pudo obtener nuevamente el campeonato femenino, pero fue gracias juego sucio, debido a que la excampeona, fue una rival dura de derrotar.

Otra de las sorpresas de la noche fue ver como Big E ganó el maletín, ya que tuvo que enfrentarse a peleadores como Kevin Owens, Drew MacIntyre y Seth Rollins, quiénes eran los grandes favoritos de la contienda. Hay que recalcar que tuvo un poco de fortuna, pues, la actuación de Matt Riddle y Morrison controlaron a varios peleadores, y en la oportunidad que tuvo de desaparecer a Rollins, no la desaprovechó, y se llevó el Money In The Bank celebrando por todo lo alto.

Finalmente, el combate estelar sacó chispas hasta el último minuto. Roman, desde un inicio, era el claro dominador de la pelea, pero Edge no se dio por vencido y, en un momento, estuvo cerca de ganar el combate, si no fuera por la intervención de Rollins, que lo llegó a neutralizar, algo que Reigns no desaprovechó, ya que rápidamente arremetió con una super lanza y así, salió vencedor de la contienda.

Sin embargo, lo llamativo de este evento fue el regreso de John Cena, ya que el 'Rapero mayor' apareció cuando estaba a punto de culminar el Money In The Bank, para darle un mensaje a Roman, por lo que en Summerslam, nos espera una gran lucha.

WWE MONEY IN THE BANK: la previa

WWE Money in the Bank 2021 EN VIVO, ONLINE, EN DIRECTO, GRATIS y SIN CORTES se realizará este 18 de julio, desde las 18.00 horas de Lima y 20.00 horas de Buenos Aires, en el Dickies Arena, de Fort Worth, Texas. El evento de lucha libre será transmitido por Star Action, WWE Network y FOX Sports 2 (en México). Puedes seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través del minuto a minuto en Líbero.pe.

"Welcome back", una frase que significa mucho para la WWE. Después de un año y medio, la empresa más importante de la lucha libre se reencontró con su 'Universo'. En el último episodio de SmackDown, el público volvió a los coliseos y vibró con cada pelea.

"Nos perdíamos nuestra banda sonora, la experiencia compartida, la reacción visceral y emocional que hace que cada golpe y moretón valga la pena. Pero, todo eso cambiará hoy por la noche, cuando abramos las puertas y nuestros brazos para dar la bienvenida a nuestra afición de vuelta a casa, a donde todos pertenecemos", señaló Vince McMahon, Presidente y Director Ejecutivo de WWE.

El Dickies Arena de Texas contará con la presencia de 9 mil fanáticos. La WWE tiene una serie de sorpresas para Money in the Bank y la cartelera es de lujo. Los máximos campeones de cada marca defenderán su título ante difíciles rivales.

Roman Reigns vs Edge: por el título Universal

La rivalidad que nació en WrestleMania 37 llegará a su final. Roman Reigns, la máxima figura de la empresa, celebraba su superioridad ante sus rivales y señalaba que no hay un luchador que pueda contra él. De pronto sonó la canción de Edge y la 'Máxima estrella categoría R' marcó su regreso a la marca azul.

Edge atacó sin piedad a Roman y a su primo Jey Uso. Semana tras semana se repitió la paliza a la familia del 'Jefe tribal' y en el último episodio de SmackDown, la 'Máxima estrella categoría R' posó con el título Universal.

WWE Money in the Bank: minuto a minuto

(Video: WWE)

WOOOOOOOOOOW ! JOOOOOOOOOHN CENA REGRESÓ A LA WWE! Y YA RETÓ A REIGNS PARA SUMMERSLAM

REIGNS RETUVO EL CAMPEONATO

- NOOOOO! Rollins intervino nuevamente cuando Edge le iba a propinar la lanza final, Edge se distrajo, y Roman aprovechó para darle una lanza. Fue a la cuenta y Reigns ganó el combate

- WOOOOOOOW! Roman se recuperó e intentó hacerle una lanza, pero Edge contraataco y le hizo la lanza primero. lo cubrió y el árbitro solo llegó a 2. COMBATAZO

- Edge estuvo cerca de ganar, pero ahora, Rollins aparece y le propina una patada en la cabeza a la superestrella categoría R. Luego, se va a los vestidores

- Intentaron intervenir los USO, pero apareció Misterio y Dominick

- La superestrella R contraataca y le mete varios cabezazos, ahora, empieza a torturar a Roman con una llave de submisión.

- Roman se recuperó y ahora, agarró una silla que piensa tirársela a Edge

- Tras quedar sentido. Edge aprovechó el momento y le hizo una lanza en las afueras del ring

- NOOOOOO! Roman intentó hacerle una lanza a Edge afuera del ring, pero él mismo se lastimó

- Edge intentó hacerle una lanza y Roman lo invirtió con una gillotina

- Reings pudo llegar a las cuerdas, pero lo ha dejado sentido.

- Es la oportunidad de EDGE, lo tiene contra las cuerdas a Roman y ahora, le está aplicando una llave de submisión

- Reigns fue con todo y le metio una tacleada. Está para cualquiera

- El mítico R le propino un lazo

- ESTÁ VIVO! Edge estuvo mano a mano con Roman y sacó una maniobra impresionante que casi se lleva el título.

- La superestrella R reaccionó y ambos se propinaron una patada. IMPRESIONANTE

- Reigns tiene el encuentro totalmente controlado

- Edge se levantó y está reaccionando, ahora, ataca a Roman, pero responde rápidamente y lo mandó nuevamente a la Lona

- Ahora, Roman lo tiene con una llave de rendición en el cuello.

- El campeón no hace caso a las críticas y le responde al público afirmando que destruirá a EDGE

- Roman aprovecha que Edge está sentido y le empieza a atacar el antebrazo.

- Se le ve muy lastimado a Edge

- Edge quedo sentido afuera del ring y la cuenta llego a 8, casi pierde el combate

- Roman responde y le hace una zambullida samoana

- La superestrella R botó a Roman tras aplicarle un rodillazo

- Roman Contraataca, pero Edge es un peleador duro de roer.

- Edge tiene controlado a Roman, está tratando de lastimar su muñeca

- La gente no para de alentar. INCREÍBLE

- Ambos se midieron y ahora están abrazándose a la fuerza

Suena la campana. EMPIEZA EL COMBATE

(foto: WWE)

Ya están cara a cara Edge y Roman

El abucheo a Roman es impresionante.

Hace su ingreso Roman Reings junto a Paul Heyman

Increíble la euforia de la gente por Edge. Totalmente inexplicable

Aparece EDGE. La superestrella categoría R

Suenan las campanas

Qué tal lucha la que nos espera. El pasado vs el presente. ATANGANAAAAA

Ya entramos en calor con la previa de la lucha

EMPEZAMOS LA LUCHA ESTELAR: EDGE VS ROMAN REINGS

(Foto: WWE)

BIG E GANÓ EL MONEY IN THE BANK MASCULINO

* Increíble. Cuando Seth estaba a punto de ganar, Big E salió de la nada y le hizo un tremendo suplex. El moreno subió las escaleras y se adueño el maletín.

* Owens estuvo escalando, pero Rollins lo tiro con todo y escalera para afuera del ring. Parece que esta servido para Seth

* Aparece Owens, después de un largo tiempo, les propino las paralizadoras a Nakamura y Rollins.

* Nakamura también apareció, y cuando dejó a Rollins fuera, apareció Morrison.

* Se sumaron Big E y Rollins, ahora el protagonista es Seth. Tremendo combate mano a mano entre todos

* Ricochet y Riddle están luchando en el ring dentro de una escalera. ambos están cerca del maletín.

* Cuando parecía que Drew estaba apunto de ganar, aparecieron los maja rayas para anular al excampeón con gran cantidad de silletazos.

* Ahora, el control lo tiene Drew McIntyre, ya que ha barrido con todos porque le hizo su movimiento especial

* Nakamura y Riddle protagonizaron una pequeña riña, pero no llegó a más

* Se acabó la sociedad. Rollins y Morrison se atacaron y vinieron todos los demas participantes

* Morrison y Rollins siguen haciendo equipo y ahora están atacando a McIntyre

* A pesar del esfuerzo, Owens fue nuevamente atacado y lo sacaron de la lona

* ATANGANA! Morrison y Rollins intentaron castigar a Owens, pero él puso salir victorioso, ya que hizo una maniobra en la segunda cuerda.

* Morrison y Rollins han hecho una sociedad y ya atacaron a Big E, ahora están contra Kevin Owens.

* Apareció Rollins, y ahora, intentó subir al maletín, pero fue intervenido por Morrison y Nakamura.

* Nakamura se recupera y junto a Morrison lucharon en la escalera para conseguir el maletín, pero ambos al final se castigaron tanto que, se cayeron en la lona

* Morrison se recuperó y se lanzó de la tercera cuerda ante Nakamura.

* Big E y McIntyre se quedaron en medio del ring y al final, el gigante le tiro una lanza y ambos se fueron al piso.

* Ricochet saltó sobre la tercera cuerda y se llevó con todo a Morrison

* Riddle da el primer golpe a Rollins y lo deja inconciente

EMPIEZA EL COMBATE

Suenan las trompetas irlandesas y aparece Drew McIntyre

El protagonista del robo del siglo, Seth Rollins, hace su aparición

BIG E hace su peculiar ingreso y ya se está dirigiendo al ring.

John Morrison ingresa junto al Miz

Sigue la nómina con el ingreso de Ricochet

¡ESPECTACULAR! Nakamura hace su aparición y todo el público corea su tema

Aparece Matt Riddle

Hace su ingreso KEVIN OWENS!

VAMOS CON LA LUCHA POR EL MONEY IN THE BANK MASCULINO

(FOTO: WWE)

CHARLOTTE FLAIR GANÓ EL COMBATE Y SE CONVIRTIÓ EN LA NUEVA CAMPEONATO FEMENINA DE LA WWE

* NOOOO, ¡LA HIZO RENDIR! Charlotte le lastimó la pierna a Rhea Ripley, y quedó sentida en el medio del ring. Flair aprovechó el momento y le hizo la figura 4. La retadora no tuvo otra opción que rendirse.

* Rhea se recuperó y lanzó a Charlotte contra las cuerdas, pero ella se recuperó y la lanzó con una movida peligrosísima. Luego, hizo el conteo, pensando que ganaría, pero Ripley se quitó la cuenta antes de los 3 segundos.

* Quiso hacer trampa. Charlotte atacó con un DDT, y cuando la cubrió, el árbitro se percató que Flair estaba con las piernas entre las cuerdas. Anuló la cuenta.

* POR POQUITOOOOOO! Rhea intentó hacerle una llave de rendición, pero Charlotte supo contraerlo e intentó hacerle un paquetito.

* ¡INCREÍBLE! Charlotte se lanzó desde la tercera cuerda y aprovechó que Rhea estaba afuera del cuadrilátero. Espectacular.

* Rhea intentó con machetazos al pecho, pero Charlotte rápidamente, la sacó de la tercera cuerda.

* Ambas están en medio del ring

* Rhea se lo impide y la lanzó de la tercera cuerda. ATAAAAAAAAAANGANAAAAA

* Ahora, Flair se sube a la tercera cuerda para lanzarse ante Rhea

* Rhea intentó contraatacar, y lo estaba consiguiendo, pero Charlotte nuevamente la encimó a Ripley

* De todos modos, Charlotte sigue siendo dominante y le da gran cantidad de golpes en todo el cuerpo

* Flair empieza a dominar el combate, pero Rhea está siendo una dura rival en los primeros minutos

EMPIEZA EL COMBATE

* Charlotte Flair realiza su espectacular ingreso y sale decidida al ring

* Ripley hace su entrada y se dirige al cuadrilátero

ENTRAMOS CON LA LUCHA POR EL CAMPEONATO FEMENINO DE RAW: Charlotte Flair vs Rhea Ripley (Campeona)

(Foto: WWE)

BOBBY LASHLEY RETIENE EL CAMPEONATO DE WWE

- Bobby le hizo el candado del dolor y, al ver que Kofi quedó desvanecido, el árbitro decidió acabar la Lucha, increíble el dominio de Lashley.

- ¡Oh no! Lo estamparon ante la lona a Kofi. Realmente el 'Chocolate' está haciendo añicos al excampeón.

- El actual campeón le hizo una llave, pero Kofi intentó salirse de ella, y rápidamente, Lashley le hizo un suplex.

- Bobby está destrozando a Kofi, árbitro acábelo.

- Lashley está matando a la 'Kofimanía', lo tiene totalmente dominado. Nada puede hacer Kingston.

- El 'Chocolate' tiró sobre las cuerdas a Kofi Kingston, está dándole una paliza al excampeón.

- Se recuperó Lashley y ahora, está dominando totalmente a Kofi

- Kofi Kingston empezó de manera agresiva, se fue con todo ante Bobby Lashley

- Empieza la lucha

Bobby Lashley hace su presentación y se encamina al ring junto a MVP

Hace su ingreso Kofi Kingston, quién intentará volver a tener el campeonato de WWE, luego de 2 años.

SEGUIMOS CON EL OTRO COMBATE: KOFI KINGSTON VS BOBBY LASHLEY (POR EL CAMPEONATO DE LA WWE)

(Foto: WWE)

AJ STYLES RETIENE EL CAMPEONATO EN PAREJAS JUNTO A OSMOS.

* Rápidamente, Erin intentó atacar a Osmos, pero el gigante lo calzó con una mano y lo lanzó contra la lona. Ese fue el final de los Vikingos, porque la cuenta llego a 3.

* Eibar se recuperó y le dio una taqueada al Gigante que, lo botó en la afuera del ring, y aprovecharon que Styles estaba solo para cubrirlo, pero solo llego a 2 por la intervención de Osmos

* Styles se recuperó y le dio el relevo a Osmos, el Gigante vio a Eiber sentido en la tercera cuerda, y decidió lanzarlo en la mitad del ring. Además, le puso la bota en el pecho y la cuenta llegó a 2.

* Erin le hizo un suplex con super lazo al cuello, lo cubrió, pero la cuenta sólo llegó a 2.

* Increíble, rápidamente Eiber le dio el relevo a Erin y ahora, está dominando el encuentro ante el Fenomenal.

* Osmos no se hizo problemas, y le dio el relevo a Styles, quién tiene dominando al potente Eiber, que está anonadado por los ataques del Gigante.

* Styles fue astuto y rápidamente le dio el relevo a Osmos, Eiber intentó atacarlo, pero el gigante lo levanto y lo tiene rendido.

* El vikingo decidió darle su relevo a Eiber y ahora, está que domina la lucha contra el excampeón de la WWE

* Erin se recuperó y le hizo una catapulta al 'Fenomenal', lo tiene rendido en el ring.

* AJ Styles empezó a tratar de controlar el encuentro, se tiró desde las tres cuerdas y le hizo una urracarrana a Erin

* Osmos empezó con los ataques, pero los Vikingos atacaron en equipo e increíblemente tuvo que dar su relevo a AJ Styles, tras los duros golpes.

* Empieza la lucha

AJ Styles & Osmos realizan su presentación y se dirigen al cuadrilátero

Hace su ingreso los Vikingos, que intentarán ir por esos campeonatos en pareja de la marca roja

EMPEZAMOS EL COMBATE POR LOS CAMPEONATOS EN PAREJA DE RAW

Niky ASH ES LA GANADORA DEL MONEY IN THE BANK FEMENINO

* ¡No puede ser! Todas hicieron una fila de escaleras y se olvidaron de Niky ASH, quién aprovechó y subió en la espalda de Liv Morgan y sacó el maletín! heroico lo de Niky

* Asuka trajo una escalera más en el ring.

* La chica super héroe no supo aprovechar su oportunidad y vino Tamina para sacarle de las escalera, rápidamente todas se juntaron, y jugaron en medio del ring.

* Niky ASH apareció y aprovechó que todas estaban en el ring, para lanzarse desde la tercera cuerda, despejó el cuadrilátero.

* Natalya subió a la escalera, Zelina también la persiguió, y de su espalda, intentó sacar el maletín, pero apareció Liv Morgan para aguar la fiesta

* Se sumaron todas las féminas en el ring, ahora todas están luchando y dando sus golpes

* Alexa Bliss subió a la escalera y Zelina Vega hizo lo mismo, y en ese instante, la chica de los Wyatt hipnotizó a Vega para que bajara las escalera, algo que aprovechó para subir a la escalera, pero Liv Morgan se lo impidió.

* Se recuperó Alexa Bliss y ahora, está en el centro del cuadrilátero, está poco a poco barriendo con todas.

* La japonesa estuvo cerca de subir a recoger el maletín, pero Tamina por debajo de las escaleras, se lo impidió. Además, Liv Morgan también intentó subir a la escalera, y rápidamente perdió el control de la subida.

* Asuka se lanzó desde la tercera cuerda y derribó a Tamina

* Liv Morgan intentó subir por la escalera que estaba preparando Tamina, pero rápidamente fue controlada.

* Tamina empezó a barrer la casa y se encuentra sola tratando de conseguir el maletín

¡EMPIEZA LA LUCHA!

Finalmente, hace su ingreso Asuka, quién es clara candidata a llevarse el maletín

Naomi le pone color al estadio y hace su ingreso con su peculiar coreografía

Entra Zelina Vega y va rumbo al cuadrilátero

Tamina va rumbo al ring

Hace su ingreso Natalya

Se presenta Niki ASH

Hace su presentación Liv Morgan

Ingresa Alexa Blisss

Combate por el maletín de Money in the Bank femenino

Se hace el anuncio de la primera lucha

- ¡Qué euforia! El público revienta en el inicio de las instalaciones del estadio

EMPIEZA EL EVENTO MONEY IN THE BANK

- ¡Jay y Jimmy USO son los nuevos Tag Team Champions de la marca azul!

- ¡NO PUEDE SER! Jay convirtió un ataque de Misterio en un paquetito y la cuenta llegó a 3. Tenemos nuevos campeones en pareja de Smackdown.

- Increíble lo de Misterio, se recuperó, hizo la 619, pero antes de hacer el último salto, Jay le dio una tremenda patada en la cara, rápidamente, fue a las cuerdas y se lanzó a cubrir al enmascarado, pero solo llegó a dos.

- Jimmy se recupera y hace un contraataque, y ahora le dio el revelo a su hermano Jay

- Misterio impactó desde las cuerdas y cubrió a Jimmy, lamentablemente, la cuenta solo llegó a 2

- Dominick logra darle el revelo a su padre, quién ha salido enchufado a repartir golpes por doquier, tanto a Jimmy como a Jay que está fuera de las cuerdas.

- El público alienta a Dominick para que se recupere, porque se encuentra totalmente dominado por Jimmy Uso

- Dominick está siendo azotado por Jimmy, ya que lo ha mandado a las afueras del ring.

- Jimmy Uso hace una gillotina

- Los Uso empezaron a tener dominio del combate

- Dominick dio el primer golpe

THE USOS VS Rey & Dominick Misterio por los campeonatos en pareja de Smackdown

* Empieza la primera lucha del Kick Of

- Hay mucha expectativa por el evento estelar, dado a que Edge quiere destronar al Rey Roman y apoderarse del título Universal.

(Video: WWE)

- Comienza el Kick Off del Money in the Bank

WWE Money in the Bank 2021 - Cartelera oficial

Lucha por el Título Universal: Roman Reigns vs. Edge

Lucha por el título de WWE: Bobby Lashley vs. Kofi Kingston

Lucha por el Título Femenino de RAW: Rhea Ripley vs. Charlotte

AJ Styles y Omos vs. Viking Raiders

Lucha por el titulo en parejas SmackDown: Rey y Dominick Mysterio vs. The Usos

Lucha de escaleras por el maletín: Kevin Owens vs. Drew McIntyre vs. Riddle vs. Ricochet vs. John Morrison vs. Big E vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Lucha de escaleras femenina: Zelina Vega vs. Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikky Cross vs. Liv Morgan vs. Natalya vs, Tamina

Money in the Bank 2021 - Participantes

Lucha de escaleras por el maletín Kevin Owens Drew McIntyre Riddle Ricochet John Morrison Big E Shinsuke Nakamura Seth Rollins

Lucha de escaleras femenina Zelina Vega Asuka Naomi Alexa Bliss Nikky Cross Liv Morgan Natalya Tamina

¿A qué hora ver WWE Money Inter Bank 2021?

Perú: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Brasil: 21: 00 horas

WWE Money in the Bank 2021 - canales

Perú: Star Action y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: Star Action y WWE Network.

Colombia: Star Action y WWE Network.

Ecuador: Star Action y WWE Network.

México: Star Action y WWE Network.

Argentina: Star Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: Star Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: Star Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: Star Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: Star Action y WWE Network

¿Dónde y cómo ver Star Action EN VIVO WWE Money in the Bank 2021?

DirecTV (Perú): Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

DirecTV (Argentina): Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

DirecTV (Uruguay): Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

DirecTV (Chile): Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

DirecTV (Colombia): Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

DirecTV Sports (Ecuador): Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

SKY Sports (México): Canal 435

SKY Sports (R. Dominicana): Canal 435

SKY Sports (Honduras): Canal 435

SKY Sports (Costa Rica): Canal 435

SKY Sports (Guatemala): Canal 435

SKY Sports (El Salvador): Canal 435

TiGo (Bolivia) Canal 435 (SD) y Canal 909 (HD)

Movistar TV (Argentina): 649 SD 928 HD y 406 HD

Movistar TV (Perú): 184, 197, 649, 788 y 928

Movistar TV (Colombia): Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 648 (SD) y Canal 930 (HD)

Movistar TV (Venezuela): Canal 648 (SD)

TuVes HD: Canal 272

Entel TV HD (Chile): Canal 290 (HD)

Claro TV (Chile): Canal 285 (SD) y Canal 782 (HD)

Claro TV (Brasil): Canal 648 (SD) y Canal 682 (HD)

Claro TV (Colombia): Canal 787 (SD) y Canal 1787 (HD)

Inter Satelital (Venezuela): Canal 274

Telecentro (Argentina): Canal 463 (SD) y Canal 1062 (HD)

VTR (Chile): Canal 479 (SD) y Canal 812 (HD)

Cable Onda (Panamá): 221 Este, 222 Oeste y 1221 HD

Supercanal (Argentina): Canal 463 (Digital) y Canal 950 (HD)

Cablevisión (Argentina): Canal 263 (HD)

Grupo TV Cable (Ecuador): 436 SD Este, 438 SD Oeste y 824 HD

Inter (Venezuela): Canal 2245

Gtd/Telsur (Chile): 275 Este, 276 Oeste y 805 HD

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 263 (HD)

Dibox (Argentina): Canal 261 (HD)

Entel (Bolivia): Canal 303 (SD)

Personal Flow (Paraguay): Canal 263 (HD)

¿Dónde y cómo ver en México FOX Sports 2 EN VIVO WWE Money in the Bank 2021?

Dish: Canal 332/ Canal 832

Sky: Canal 555/ Canal 1552

Megacable: Canal 305/Canal 1305

Izzi: Canal 506/ Canal 964