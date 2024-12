¡Sigue en racha! Roman Reigns retuvo el campeonato Universal ante Edge

Roman Reigns retuvo el campeonato Universal tras propinarle una lanza a Edge, pero con la ayuda de Seth Rollins, ya que estuvo a punto de perder el título más preciado de la WWE.

Fue un combate muy disparejo en los primeros minutos, debido a que se noto el dominio que tuvo Reigns sobre Edge, pero conforme fueron pasando las acciones, la superestrella categoría R pudo equiparar las cosas y estuvo a punto de ganar el título.

Incluso, el árbitro salió lesionado, y Roman no tuvo mejor idea que pelear sucio, pero aún así, Edge lo empezó a dominar constantemente, hasta que llegó Seth Rollins y le dio una mano a su excompañero para que, con una lanza, pueda conseguir la victoria. Increíble, pero cierto.

Al final del encuentro, Roman iba a dar unas palabras, pero fue interrumpido por John Cena, quién hizo su regreso por todo lo alto y le dio una señal al samoano, dándole a entender que será su próximo rival en Summerslam

WWE MONEY IN THE BANK: Previa

Star Action EN VIVO, WWE Money in the Bank 2021, ONLINE, EN DIRECTO, GRATIS y SIN CORTES se realizará el domingo 18 de julio, desde las 18.00 horas de Lima y 20.00 horas de Buenos Aires. El evento será transmitido por Star Action y WWE Network. Puedes seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través del minuto a minuto en Líbero.pe.

Edge hizo equipo con Rey y Dominik Mysterio y Roman compartió esquina con sus primos Jey y Jimmy Uso. La pelea terminó a favor del campeón Universal.

Edge con el título Universal /FOTO: WWE

Sin embargo, el 'Jefe Tribal' intentó castigar a Edge con la silla. El excampeón mundial de WWE fue sorprendido con una lanza por parte del retador.

Con el campeón Universal en el piso, Edge aprovechó para realizar su llave y conseguir la rendición de Roman. El retador agarró el título y amenazó con repetir la escena este domingo.

WWE Money in the Bank: Edge vs Roman minuto a minuto

(Video: WWE)

WOOOOOOOOOOW ! JOOOOOOOOOHN CENA REGRESÓ A LA WWE! ESTÁ A PUNTO DE RETAR A REIGNS

REIGNS RETUVO EL CAMPEONATO

- NOOOOO! Rollins intervino nuevamente cuando Edge le iba a propinar la lanza final, Edge se distrajo, y Roman aprovechó para darle una lanza. Fue a la cuenta y Reigns ganó el combate

- WOOOOOOOW! Roman se recuperó e intentó hacerle una lanza, pero Edge contraataco y le hizo la lanza primero. lo cubrió y el árbitro solo llegó a 2. COMBATAZO

- Edge estuvo cerca de ganar, pero ahora, Rollins aparece y le propina una patada en la cabeza a la superestrella categoría R. Luego, se va a los vestidores

- Intentaron intervenir los USO, pero apareció Misterio y Dominick

- La superestrella R contraataca y le mete varios cabezazos, ahora, empieza a torturar a Roman con una llave de submisión.

- Tras quedar sentido. Edge aprovechó el momento y le hizo una lanza en las afueras del ring

- NOOOOOO! Roman intentó hacerle una lanza a Edge afuera del ring, pero él mismo se lastimó

- Edge intentó hacerle una lanza y Roman lo invirtió con una gillotina

- Reings pudo llegar a las cuerdas, pero lo ha dejado sentido.

- Es la oportunidad de EDGE, lo tiene contra las cuerdas a Roman y ahora, le está aplicando una llave de submisión

- Reigns fue con todo y le metio una tacleada. Está para cualquiera

- El mítico R le propino un lazo

- ESTÁ VIVO! Edge estuvo mano a mano con Roman y sacó una maniobra impresionante que casi se lleva el título.

- La superestrella R reaccionó y ambos se propinaron una patada. IMPRESIONANTE

- Reigns tiene el encuentro totalmente controlado.

- Edge se levantó y está reaccionando, ahora, ataca a Roman, pero responde rápidamente y lo mandó nuevamente a la Lona

- Ahora, Roman lo tiene con una llave de rendición en el cuello.

- El campeón no hace caso a las críticas y le responde al público afirmando que destruirá a EDGE

- Roman aprovecha que Edge está sentido y le empieza a atacar el antebrazo.

- Se le ve muy lastimado a Edge

- Edge quedo sentido afuera del ring y la cuenta llego a 8, casi pierde el combate

- Roman responde y le hace una zambullida samoana

- La superestrella R botó a Roman tras aplicarle un rodillazo

- Roman Contraataca, pero Edge es un peleador duro de roer.

- Edge tiene controlado a Roman, está tratando de lastimar su muñeca

- La gente no para de alentar. INCREÍBLE

- Ambos se midieron y ahora están abrazándose a la fuerza

Suena la campana. EMPIEZA EL COMBATE

(FOTO: WWE)

Ya están cara a cara Edge y Roman

El abucheo hacia Roman es impresionante.

Hace su ingreso Roman Reings junto a Paul Heyman

Increíble la euforia de la gente por Edge. Totalmente inexplicable

Aparece EDGE. La superestrella categoría R

Suenan las campanas

Qué tal lucha la que nos espera. El pasado vs el presente. ATANGANAAAAA

Ya entramos en calor con la previa de la lucha

EMPEZAMOS LA LUCHA ESTELAR: EDGE VS ROMAN REINGS

- Hay mucha expectativa por el evento estelar, dado a que Edge quiere destronar al Rey Roman y apoderarse del título Universal.

(Video: WWE)

- Comienza el Kick Off del Money in the Bank

WWE Money in the Bank: Horarios para ver Edge vs. Roman Reigns

Perú, México, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Argentina, Uruguay y Paraguay: 20:00 horas

WWE Money in the Bank 2021: cartelera

Lucha de escaleras por el maletín: Kevin Owens vs. Drew McIntyre vs. Riddle vs. Ricochet vs. John Morrison vs. Big E vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Lucha de escaleras femenina: Zelina Vega vs. Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikky Cross vs. Liv Morgan vs. Natalya

Roman Reigns vs. EdgeLucha por el Título Universal

Bobby Lashley vs. Kofi Kingston Lucha por el título de WWE

Rhea Ripley vs. Charlotte: Lucha por el Título Femenino de RAW

AJ Styles y Omos vs. Viking Raiders

