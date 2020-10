Gareca sobre los jugadores que militan en la MLS y no pudieron viajar: "No es mi área, solo convocamos"

El director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se refirió sobre los jugadores, que militan en la MLS, y no pudieron viajar, por ende, no estarán ante Paraguay y Brasil las Eliminatorias Qatar 2022.

“No es mi área, nosotros convocamos a los muchachos. No me quiero meter en esa área, todo lo que tenga que ver con la gestión. No podemos quedarnos detenidos. Me hubiese gustado contar con todos", detalló el estratega argentino.

El "Tigre" recalcó que ante ese inconveniente, se convocó dos delanteros (Matías Succar y Alex Valera). "Mandamos a llamar a dos chicos, están seguidos y ante los problemas, decidimos convocarlos. Creemos que con ellos estamos cubierto", mencionó.

Recordemos que Edison Flores y Yordy Reyna, del DC United; y Alexander Callens, New York City, no recibieron el permiso de sus clubes para jugar los encuentros ante Paraguay y Brasil.

Por otra parte, Ricardo Gareca también se refirió sobre Jefferson Farfán quien es duda para arrancar como titular en el debut del combinado 'Bicolor' ante la escuadra 'guaraní'.

"Está trabajando duro. Ha tenido inconvenientes para mantener continuidad, pero se le ve entusiasmado. Pensamos que va a llegar bien al partido para contar con él. Después, decir si va a ser de la partida es otra cosa, pero creemos que él para inicio de las eliminatorias va a llegar bien".