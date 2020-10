"Douglas Luiz enfrenta el partido de su vida ante Perú", afirman desde Inglaterra

La selección peruana se enfrentará ante Brasil este martes 13 de octubre a las 7:30 de la noche por el partido correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022: la 'Bicolor' debuta como local, mientras que Brasil hará lo propio de visita.

Caras nuevas han aparecido en el plantel de Ricardo Gareca y en el Tité. Por ejemplo, el 'Tigre' decidió alinear desde el principio a Pedro Aquino junto a Renato Tapia y Yoshimar Yotún ante Paraguay. La idea del estratega argentino era detener la ofensiva 'paragua' en la zona medular del campo.

Por su parte, el DT de la 'Canarinha' encontró, al parecer, al socio ideal de Casemiro: Douglas Luiz. El mediocampista de 22 años es uno de los miles de brasileños que deambulan en el mundo, pero para Tité las características del elemento del Aston Villa no pasaron desapercibidos.

Incluso, superando a varios en experiencia, fue ubicado como volante interno titular en el duelo ante Bolivia y fue uno de los más destacados. No obstante, cabe señalar que el cuadro 'verde' no pudo inquietar la valla de Weverton, por lo que no podría considerarse un termómetro para el joven futbolista.

Y sobre este detalle ha hecho eco 'The Sun', quien indicó que "Douglas Luiz se juega el partido más importante de su vida contra Perú". Refieren que dependerá de su desempeño para las futuras convocatorias.

"Douglas Luiz protegió el espacio de Renan Lodi y mantuvo al equipo funcionando con pases nítidos, pero los otros partidos, las otras 17 rondas (fechas) de la campaña de clasificación serán más difíciles", mencionan.

"Comenzando con la visita del martes a Perú. En todos los jugados de las dos primeras rondas, Perú y Brasil son los únicos dos equipos que clasificaron para el Mundial de Rusia 2018", agregan y señalan que la moral de la 'Blanquirroja' se encuentra alta.

"La moral peruana es alta después de un meritorio empate 2-2 ante Paraguay. Los otros cuatro equipo visitantes perdieron en la primera ronda. Suponiendo que Brasil tenga el mismo equipo, Douglas Luiz estará en los 90 minutos más importantes de su vida en Lima", concluyen.

A comparación de Perú, Brasil llega con todas sus figuras. Cabe señalar que el 'Scratch' sufrió la intempestiva baja de Alisson, para lo cual Tité requirió a Ederson Moraes, portero del Manchester City.

Sin embargo, después de haberse confeccionado la plantilla final, el estratega del pentacampeón del mundo no ha tenido problemas. Caso contrario con Gareca, quien deberá de pensar en un posible sustituto para Christian Cueva, quien sufrió una lesión muscular en el partido ante Paraguay. Christofer Gonzáles es el que tiene la primera opción.