Lionel Messi y la vez que criticó arbitrajes: "No creo que Conmebol haga algo, Brasil maneja todo"

Queriendo encontrar una explicación al mal desempeño del árbitro Julio Bascuñán, quien para todos ha realizado una actuación vergonzosa por su parcialidad en la victoria de la selección de Brasil contra la selección peruana en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022, la afición recordó a Lionel Messi y las revelaciones que hizo sobre el 'Scratch' y sus hilos en Conmebol.

Para situarnos en contexto, las declaraciones de Lionel Messi se produjeron minutos después de que Argentina perdiera contra Brasil en la última Copa América celebrada el 2019 en el país de la samba en una tarde donde el juez ecuatoriano Roddy Zambrano tuvo actuación discreta.

“Se cansaron de cobrar boludeces en la Copa América y no fueron al VAR, increíble”, disparó Messi en referencia a los penales que le cometieron a sus compañeros 'Kun' Agüero y Nicolás Otamendi que el juez no decretó a pesar de lo evidente y lo que es peor, prefirió no hacer uso del VAR.

“Ojalá la Conmebol haga algo, aunque, no lo creo, porque Brasil maneja todo, es complicado”, reveló el delantero del FC Barcelona dejando en claro el poder de la Confederación de Fútbol de Brasil en la Conmebol.

“El árbitro les favoreció en todas las jugadas boludas que te van desquiciando”, agregó la ´Pulga´ con toda la ira cargada en los ojos luego que Brasil venciera 2-0 a Argentina por las semifinales de la Copa América que tuvo de finalistas a la anfitriona y a la selección peruana.

El martes 13 de octubre del año 2020 será recordado como una fecha infausta para el hincha peruano amante de su selección porque más allá de los errores que tuvo Perú, hizo tan buen partido que hasta pudo derrotar a Brasil y a sus estrellas de no haber sido por el mal desempeño del árbitro chileno Julio Bascuñán quien se retiró del Estadio Nacional oyendo el grito de “¡Ratero!” y fue el repudio de los más de 30 millones de peruanos en las redes sociales.