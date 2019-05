Dota 2: Infamous, Thunder y más lucharán en WePlay! Tug of War: Dire

Dota 2 tendrá un nuevo torneo online gracias a WePlay!, esto empezará el 28 de mayo al 2 de junio en las regiones de América y Asía. Tendremos 1 ganador de cada región que se unirá al equipo Ninjas in Pijamas que campeonó en la edición Radiant y participará por un pozo de $300,000 junto a otros invitados en Ucrania.

El formato para ambas regiones es una sola llave de eliminación, todas las partidas serán BO3 con excepción de la gran final que será BO5. De los 12 equipos de cada región, 4 serán invitados directamente a los cuartos de final por su nivel mostrado en los últimos torneos.

En la región de América tenemos a los siguientes participantes: por Sudamérica ( Infamous, paiN Gaming, Thunder Predator, Gorillaz Pride, SKOL, Freestyle), por Norteamérica ( J.Storm, Team Xolotl, Vega Academy, beastcoast, Black Sheep, TBA). Los equipos peruanos tendrán otra oportunidad de obtener un lugar en un torneo internacional con equipos Tier 1.

FOTO: @WePlayEsport

En la región de Asia tenemos a los siguientes participantes: por China ( EHOME, Royal Never Give Up, Invictus Gaming, Royal, Team Serenity, Newbee) por SEA ( Mineski, Neon Esports, Geek Fam, EVOS Esports, BOOM ID, TBA). Los favoritos a llevarse el cupo son Royal Never Give Up y EHOME por su nivel mostrado en las clasificatorias de China a la Minor.

FOTO: @WePlayEsport

Ellos se enfrentarán por un pozo de $15,000 y el ganador de cada región obtendrá el cupo a la fase LAN. Principalmente están invitando a los equipos Tier 1-2 que han clasificado al torneo EPICENTER Major y equipos que han mostrado estabilidad para los siguientes torneos. Aún no tenemos información del equipo SKOL que está invitado por la región Sudamérica

WePlay! está organizando estos torneos online donde los campeones de cada etapa se unirán a otros 5 equipos en la fase LAN con $300,000 en premios. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.

EL DATO

Los espectadores podrán elegir al MVP de cada región, este equipo recibirá $5000 y los equipos más votados tendrán una fase de elección a cargo de WePlay!.