Esports: jugadores tramposos clasifican a la copa mundial de Fortnite

Hace 5 semanas, dos jugadores de Fortnite llamados Xxif y Ronaldo fueron hallados culpables por hacer trampa durante las clasificatorias del torneo de 30 millones de dólares. Los desarrolladores de Epic Games, en respuesta, vetaron al dúo solo por 2 semanas y en consecuencia ellos regresaron y volvieron a clasificar a la final de todos modos lo cual les asegura un mínimo de 50,000 dólares como premio.

Durante las clasificatorias, los jugadores van acumulando puntos mediante posicionamiento o eliminaciones. Los primeros seis jugadores con más puntos al final de sus 10 partidas clasifican. La controversia con este dúo vetado inicio alrededor de la semana 3 cuando algunos jugadores se dejaban matar a propósito por Xxif. Como las eliminaciones otorgan puntos, esto le daba una ventaja en ambos el juego (vida y material) y la tabla de posiciones.

Epic investigo el asunto y encontró evidencia lo suficientemente convincente como para vetarlos 14 días a nivel competitivo. Sin embargo, debido a la corta duración de su castigo, Xxif y Ronaldo igual pudieron competir en otras clasificatorias. En la semana 8, el dúo clasificó primero durante el torneo.

Los pros se pronunciaron mediante las redes sociales indicando que estaban decepcionados con el sistema competitivo de Epic. Jugadores como Chap y Cloakzy dijeron que estaban en shock después de que Epic dejara jugar al dúo vetado.

El pro más fastidiado fue el streamer DrLupo quien ha estado narrando las partidas de Fortnite en la copa. En varios de sus tweets, discutió abiertamente que estaba decepcionado de que un jugador haga trampa y después pueda competir.

A cheater qualifying for a $30,000,000 tournament is a kick in the junk to the integrity of the Fortnite competitive community. Love or hate the game, this should be unanimously agreed upon.