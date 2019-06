Esports: cheater se mete en el primer torneo de Apex Legends

El primer torneo de Apex Legends sucedió esta semana, fue el primero en ser licenciado oficialmente por los creadores. 16 equipos compitieron por un premio de $50,000 en ocho eventos. Según GameLife el juego tiene que pulirse un poco más

El narrador James Bardolph inicio el evento con una entrevista a los miembros de Cloud9. Todo estaba en control, se veía muy bien y la cantidad de espectadores estaba aumentando. Se vio una acción increíble de parte de los equipos, inclusive lograron ver un 1 vs 1 entre CLG Nokokopuffs y TSM Albralelie. Sin embargo, el torneo se vio afectado por una de las partidas del T1.

Uno de los equipos más fuertes del día era SK Telecom T1. La escuadra, quien consistía de BcJ, ZerG, y Kurt, terminaron en 4to puesto llevándose 500 dólares a casa. Pero el equipo hubiese podido quedar en el TOP 3 si no fuese por un hacker usando asistencia de mira.

Durante una de las partidas de T1, el equipo se involucró en una pelea contra el ultimo escuadrón cerca a “Bridges”, los narradores se dieron cuenta de un daño poco común. Comenzaron a surgir sospechas de un hacker y después se confirmaron con esta jugada.

En ese video pueden ver la pantalla de T1 Kurt. Él estaba equipado con armadura de oro, la cual es la más rara del juego para conseguir. Esencialmente, si tú tienes armadura de oro, eres casi invencible, al menos de que te encuentres con alguien haciendo trampa. Se puede observar como Kurt instantáneamente pierde toda su armadura tras recibir unos disparos, sin embargo, todos los jugadores con experiencia saben que es imposible debido a que todas las armas cuentan con culatazo. Ni un arma en el juego tiene cero culatazo, por ello es imposible que esto suceda, al menos que haya un hacker en el juego.

Cuando se le fue toda la vida, Kurt huyo con la esperanza de recuperarse pero ya era muy tarde, todo su equipo fue destruido por el hacker inmediatamente y a su regreso Kurt también perdió la batalla. Uno de los narradores dijo “Eso arrebata la moral” ya que básicamente fue una escena imposible para el equipo T1. No había nada que hacer para los jugadores.

GG's to all & @FACEITApex , Our 1 loss cost us, we definitely could have taken first if we didn't drop that game, only 28 points behind it. Overall played great in every game besides that, Dropping several over 30. See you all at the next one. We're coming for that first. @T1