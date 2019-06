Dota 2: Infamous y RNG clasifican al torneo WePlay! en Ucrania

Infamous Gaming obtuvo el cupo de América tras vencer al equipo J.Storm en la gran final del sábado 1 de junio. Por otra parte, RNG derrotó al equipo Neon en la región de Asia perdiendo solo 1 partida en esta fase. Repasemos los acontecimientos de las clasificatorias de Dota 2.

El día viernes paiN Gaming debió jugar ante Infamous la final de SA donde el ganador llegaría a la gran final. Pero, el equipo brasileño se negó por un cambio de reglas donde las partidas iban a ser jugadas en el servidor de Brasil y luego en Perú. Ante la negativa de paiN, el organizador WePlay! decidió darle la victoria a Infamous por no presentar su equipo al encuentro.

Infamous vs J.Storm: esta partida fue al Mejor de 5 y lo transmitimos por Líbero esports. En el primer juego, Infamous intentó ganar las líneas con las rotaciones de Biver, pero fueron fallidas. Esto lo aprovechó Morphling (Resolution) que tuvo una línea cómoda y un farm tranquilo. Tras unas peleas del equipo peruano sin éxito y Reso dominando el juego, Infamous perdió la primera partida brutalmente.

La segunda partida fue un ida y vuelta. J.Storm estuvo ganando los primeros minutos con su combinación de Luna + Io. Esto fue frenado en el mid game con las peleas de Infamous, entre sus combos tenían a Magnus, Sand King y Monkey King dejando a J.Storm sin opciones de defenderse. El que se llevó las miradas fue Papita con su Grimstroke porque hizo un marcador de 13/5/24 destruyendo a Luna con su Dark Portrait.

En el tercer juego, J.Storm elegía un Alchemist (Nine) que sufrió todo el focus de Infamous. Desde los primeros minutos evitaron que pueda armarse rápido, los ganks constantes y un Spirit Vessel temprano por parte de Kunkka (Black^) lograron apagar la máquina de oro. El juego de equipo de Infa iba subiendo más y más.

La partida de clasificación para Infamous tuvo un mal inicio con un regreso mortal. Los primeros minutos Tidehunter (Black^) se enfrentaba a Outworld Devourer (Nine), el dominio fue brutal botando al Tide a junglear. Tras 25 minutos de dominio en J.Storm, Infa vio la luz al encontrarse con un error de los norteamericanos, minutos más tarde Black^ completaba su build de daño físico masacrando a todo J.Storm y ganando la clasificación a Ucrania. El MVP fue Resolution (J.Storm) llevándose $5000.

En la clasificatoria de Asia, Royal Never Give Up no tuvo piedad ante Neon Esports ganándole por 3-0. Repitiendo Grimstroke en 2 ocasiones y partidas que duraban menos de 40 minutos, el equipo chino clasifica a Kiev, Ucrania. El MVP fue Monet (RNG) llevándose $5000.

