Dota 2: equipos de Argentina, Perú y Chile participan en WCG 2019 Xian

Dota 2 tiene el evento WCG 2019 Xian, este evento conmemora el regreso de la marca World Cyber Games. Para ello tienen diferentes clasificatorias regionales en Asia, América, APAC y Europa. Repasemos la regional americana que se jugará este 1 de junio.

Para la región de América se dispuso de 8 cupos, de los cuales 2 fueron para la clasificatoria de Norteamérica donde los ganaron Black Sheep y BangBang. En la región de Sudamérica se brindaron 6 cupos en los que participaron los países de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los ganadores de estas clasificatorias sudamericanas fueron SG e-sports (Brasil), Isurus Gaming (Argentina), Panaderia Gohde (Chile), Thunder Predator (Perú), AceS Gaming (Ecuador) y 0-900 (Perú). Los equipos 0-900 y AceS Gaming no pudieron viajar al torneo presencial. El equipo Panaderia Gohde cambió su nombre a Cyber Kingdom.

FOTO: @DiscoverWCG

Los requisitos para participar en este torneo es que los equipos sean de la misma nacionalidad y cumplan las reglas del torneo. El formato del evento es fase de grupos todos contra todos al Mejor de 1. El 1 de junio a las 11:15am hasta las 08:00pm hora Perú terminarían las partidas. Los que queden en el TOP 2 obtendrán el pasaje al evento principal que será en Xian, China en el mes de julio.

Los favoritos a llevarse el cupo son BangBang porque tienen a Gunnar y Newsham que ha estado mejorando su nivel actualmente. Thunder Predator viene con todos sus titulares a llevarse este cupo a China. El equipo peruano tendrá que ganar 4 de sus 5 partidas para asegurarse el TOP 2.

El torneo WCG 2019 también contará con clasificatorias a otros títulos como Clash Royale, Crossfire, Hearthstone, Honor of Kings y WarCraft III The Frozen Throne. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.