Dota 2: Infamous se enfrentará a paiN Gaming en WePlay! Dire America

WePlay! Tug of War: Dire America continúa y hace poco se enfrentaron Infamous y Team Anvorguesa. Repasemos las partidas de este Mejor de 3, como van los resultados en la otra llave y en la región de Asia.

Infamous vs Anvorguesa: la primera partida ganaron con una buena actuación de Monkey King (Chris Brown) y Warlock (Jericho). Para la segunda partida Infamous repetía el combo de Gyro + Io que esta vez si les funcionó, el offlaner Hestejoe armó rápido su Blink Dagger permitiéndole iniciar con Centaur Warruner a cada rato las peleas y darle la victoria a su equipo.

La partida definitiva, Anvorguesa estuvo a punto de ganar. Lifestealer (Skiter) se enfrentaba a AA, Troll y Nyx que son counters directos de este héroe. El equipo de Jericho estuvo dominando la partida, pero en las últimas peleas el desorden de ellos fue aprovechado por Infamous. El orden del equipo de Papita les permitió avanzar en la llave.

