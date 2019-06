Fortnite: jugadores reclaman pago de torneos a Epic Games hace meses

Fortnite está recibiendo reclamos de muchos jugadores en el Reddit Fortnite Competitive. En varias imágenes muestran que no han sido pagados por torneos previos al World Cup, Secret Skirmish de febrero e inclusive los torneos del 2018 como el Summer Skirmish.

Equipos grandes como Fnatic, TSM, E11 y Team Secret han reclamado vía Twitter por los pagos de los torneos que aún no sido concretados por la empresa. Las quejas también han llegado a las comunidades competitivas de Discord.

"Algunos de estos pagos superan los $9,000" escribió el autor de la publicación. "Además, estos jugadores están siendo ignorados a pesar de ser proactivos. Epic ha llegado al punto de decir que ciertos jugadores no llegaron a participar en el evento, cuando esto es muy fácil de probar".

El autor afirma que los jugadores se están quejando por la falta de comunicación por parte de algunos empleados de Epic que están encargados de tratar los temas competitivos. Dicen que los empleados están ignorando los mensajes de los jugadores cuando piden aclaraciones.

Un empleado de Epic afirma que tienen una publicación detallada sobre los pagos de estos torneos en su blog que se actualiza constantemente. Una tabla muestra los pagos del torneo Summer Skirmish y Fortnite World Cup Warmup, los pagos de World Cup todavía no se han hecho porque Epic está revisando los resultados.

Epic tiene un total de 43,285 pagos prometidos a los jugadores profesionales que empezaron desde julio del 2018 con Summer Skirmish. La compañia dice que ha enviado 4,398 pagos que correspondería a un 10% del total, han estado esperando la confirmación de los jugadores para enviar otros 1,687 pagos.

FOTO: Epic Games

Epic está reteniendo 37,200 pagos (cerca del 86% del total prometido), todos relacionados con la clasificatoria al World Cup de Fortnite que serán revisados porque deben filtrar a los tramposos y jugadores no aptos.

En las reglas de Fortnite World Cup los jugadores que han ganado los premios tienen 45 días para enviar información válida de pago a Epic, de no hacerlo la compañia se negará a concretar el pago sin dárselo a otro jugador. Epic usaría el dinero para torneos o futuros o lo donaría a una organización benéfica.

No se sabe si los jugadores que se han quejado de los retrasos son los que no enviaron la información de pago a Epic correctamente.