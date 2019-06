Esports: "Boosting" se vuelve delito en Corea y penalizan con cárcel

Corea del Sur se toma muy en serio los esports, desde el mes de junio del 2019 entra en vigencia la nueva ley. Aquellos usuarios que cometan uno o varios de estos delitos tendrán que pagar una multa y hasta pasar años en la cárcel.

Desde hace muchos años atrás, los esports en Corea del Sur son cosa muy seria. En este país existen muchas leyes que regularizan los deportes electrónicos, las apuestas arregladas son penalizadas con años en la cárcel por dar un ejemplo. Ahora entró en vigencia una ley que prohíbe el uso de boosting y compartir de cuentas entre usuarios para evitar diferentes problemas.

El "boosting" es una práctica donde un jugador le paga a otro jugador para que suba el rango de su cuenta. Esto de aquí daña el ecosistema del juego, porque una vez completado el favor, el jugador que no alcanzó ese nivel por su cuenta suele arruinar las partidas por no mostrar habilidades correspondientes a su rango.

FOTO: Reddit

La modalidad de "dúo gaming" también está entre las leyes. Cuando le pagas a una persona para que haga grupo contigo y te ayude a subir tus puntos de rango también es considerado un delito. Si la persona es el que boostea o comparte la cuenta tendrá una penalidad de $17 300 y 2 años de prisión suspendida.

Esta ley estuvo creándose en junio del 2017 y fue aprobado en diciembre del 2018. Recién el 25 de junio del 2019 ha sido aprobado. Sin embargo, la empresa Blizzard permite hacer dúos y crear cuentas smurfs en su juego Overwatch. Entre otras prácticas que están penalizadas se encuentra la propaganda del boosting y el pedido del mismo a otros jugadores.

FOTO: Blizzard Entertainment / Overwatch

Esta ley no aplica retroactivamente, o sea las personas que hayan cometido estos delitos antes de que se aplique la ley no serán afectados. También, los residentes que son de otros países y viven en Corea no serán afectados por la ley de "anti-boosting".

En Corea los videojuegos son un estilo de vida y hasta existen muchos jugadores famosos de esports que son más importantes que los ídolos de deportes tradicionales como el fútbol o béisbol. Los juegos que más dominan son Starcraft II y League of Legends, en este último dominan la escena por muchos años, donde incluso exportan jugadores a otros países.

El boosting es utilizado en diferentes juegos, en Perú lo más común es ver este tipo de prácticas en el juego Dota 2 por su popularidad y dificultad.