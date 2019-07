Dota 2: Newbee jugará el TI 2019 con el roster de Forward Gaming

Newbee vivió su época dorada en el 2014, año en el que se coronó campeón del torneo más grande de DotA 2, The International 2014. Desde ese momento, el equipo parecía que solo iría en ascenso logrando campeonatos importantes como el World Cyber Arena 2014 o Galaxy Battles. Incluso llegó a la final de The International 2017, donde perdió contra Team Liquid.

El equipo chino parecía imparable logrando posicionarse entre los mejores equipos del mundo. Aunque este último año, Newbee tuvo una de sus temporadas más flojas en toda su existencia, incluso se quedo fuera de los clasificados directos a The International 2019.

Es por ello que el ex campeón del 2014, tuvo que competir desde las Open Qualifier para conseguir el slot que China otorgaba a la importante competición. Si bien lograron clasificar a la Closed Qualifier, durante esta fase no lograron superar el Group Stage y el slot quedo finalmente en manos de Royal Never Give Up.

A pesar de esto, hubo un evento con el que la organización china no contaba. Hace unos días la organización clasificada a The International 2019 Forward Gaming anunció de manera definitiva que tendría que ser disuelta, debido a que se encontraba en bancarrota, dejando a su equipo de Dota 2 en la calle y sin un respaldo monetario con cara al torneo más grande del año.

Este evento le cayó como anillo al dedo a Newbee y es que en vista que no había conseguido clasificar a The International 2019, decidió acoger a los ex integrantes de Forward Gaming para que estos vayan bajo el nombre de Newbee a The International 2019, haciendo el anunció oficial mediante su cuenta de Twitter.

De esta forma Newbee logró, de una forma muy curiosa, clasificar a The International 2019; torneo que este año se llevará a cabo en Shanghái.

China ahora cuenta con 5 representantes, PSG.LGD, Vici Gaming, RNG, Keen Gaming y Newbee. Sin duda la región China ahora se coloca como una de las grandes favoritas a coronarse en The International 2019. Y es que ahora esta en juego algo más que la égida, esta en juego el orgullo de todo un país.