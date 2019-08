EVO 2019: todos los ganadores del evento más grande en fighting games

EVO 2019 es el evento más importante de juegos de pelea en todo el mundo. Una vez año se reúnen los mejores jugadores de cada país en Las Vegas, Estados Unidos, para convertirse en el campeón absoluto de Fighting Games.

El torneo de Dragonball FighterZ fue muy emocionante por la gran final que se disputó. GO1 se volvería a encontrar con SonicFox. Anteriormente, ellos se enfrentaron en la final del mismo juego en EVO 2018. Dentro del TOP 8, llegó el español Shanks haciendo historia en este evento, donde es díficil tener representantes hispanohablantes ocupando los mejores puestos.

En la llave alta GO1 venció a SonicFox enviándolo a llave baja. Allí, Sonic pudo resurgir y volver a verse las caras con el japonés. Para esta oportunidad, GO1 y SonicFox llevaron el nivel de la pelea a un escalón más alto; ambos jugadores estaban cubriéndose al máximo y castigando cualquier apertura en la defensa.

Luego de varias intensas rondas, la batalla decisiva se lo llevó GO1. Quebrándose en llanto de alegría y evitando que SonicFox pueda hacer el reset del juego. El segundo campeón de Dragonball FighterZ es japonés y impidió que el veterano estadounidense consigua su bicampeonato en EVO 2019.

Bonchan fue el ganador del torneo con su Sagat y Karin. El japonés fue implacable ante sus oponentes Infexious (Reino Unido) y Bigbird (Emiratos Árabes Unidos). Las peleas más duras se apreciaron en la gran final. Rashid (Bigbird) venía con una sed de sangre brutal, no le dejaba hacer nada a Bonchan en las 2 primeras rondas con su Karin.

A punto de lograr el reset, Bonchan ya había estudiado a su oponente y reconoció los patrones de sus jugadas. Así fue como le empató en la serie, llegando al 2-2. La última ronda de esta batalla fue cardíaca, la anticipación oportuna de Bonchan ante la desesperación de Bigbird, con casi nada de vida, le permitió llevarse el trofeo en la última jugada.

