TI9: Ninjas in Pyjamas, un pequeño equipo con un gran espíritu

Hemos hablado de muchos equipos que dominaron la escena de las Majors durante gran parte de la temporada. En esta ocasión, hablaremos de un equipo que no se caracteriza por tener un buen papel dentro de las Majors, pero que si consiguió campeonar en dos Minors. Esto les consiguió el cupo a The International 2019 de una forma muy curiosa.

Ninjas in Pyjamas, es una organización sueca la cual cuenta con grandes jugadores que se han ganado el respeto dentro de su región y que, en esta edición de The International, desean dar el batacazo al conseguir la preciada égida.

En la siguiente nota, repasaremos la carrera de Ninjas in Pyjamas durante toda la temporada y sus posibilidades de campeonar en Shanghái.

ppd, un cerebro hecho persona

Peter Dager, es uno de los jugadores de Dota 2 más queridos y reconocidos dentro de la escena profesional. Su larga trayectoria e increíble talento, sumado a su gran capacidad de liderazgo, lo convirtieron rápidamente en uno de los jugadores más estratégicos dentro del juego.

Esto se noto, aún más, cuando en 2015 consiguió la égida en The International 2015, junto con Evil Geniuses.

ppd es un jugador pensante que siempre va a intentar estrategias que dejen al rival desconcertado. Esto se debe, principalmente, a su gran entendimiento del juego. Esto, le ha permitido ser una de las piezas fundamentales en todo equipo al que pertenece.

Sin duda ppd, siempre es un jugador que nos puede sorprender con algún pick inesperado y nunca hay que perderle la pista.

El rey de las Minors

Durante el DPC, se pudo observar a múltiples equipos clasificando a las Minors del DPC. Muchos de estos, terminado el torneo se separaban o al intentar clasificar una segunda vez, no lo lograban. Aunque, hubo un equipo que logro clasificar a gran parte de las Minors y campeonar en dos de ellas.

NiP clasificó a Bucharest, Dota PIT y StarLadder. Logró campeonar en las dos últimas. Finalmente, NiP asistió a 4 Majors. Dos de ellas, después de campeonar en la Minor previa y dos gracias a las clasificatorias.

Su mejor Major fue Kuala Lumpur, donde quedaron cuartos. Gracias a esto, consiguieron 1350 puntos. Esta cifra, equivale a más de la mitad de los puntos que le consiguieron la clasificación a The International 2019.

Ninjas in Pyjamas fue un equipo muy irregular durante el DPC. Si bien consiguieron campeonar en dos Minors, sus participaciones en la Majors no fueron de las mejores de la temporada y todo parece indicar que su participación en The International será un duro camino.

NiP, un equipo con grandes expectativas

Ninjas in Pyjamas, es un equipo con grandes jugadores, los cuales han pasado por grandes equipos durante sus años de competencia, pero que les ha sido esquivo la gloria más grande de Dota 2. Este año, de la mano de un capitán con gran experiencia, buscarán la gloria más grande de Dota 2. Y de esta forma, dejar de ser considerado un equipo grande pero que no esta a la altura de los titanes mundiales del Dota 2.

The International 2019 será un duro camino para la organización sueca, que tendrá que mostrar su mejor nivel durante el torneo si es que desea llegar al evento principal y demostrar que es uno de los grandes equipos alrededor del mundo.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)