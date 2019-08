Esports: los juegos móviles que la rompen en el 2019

Con el pasar del tiempo y con la creación de los primeros torneos de esports, los juegos móviles han ido poco a poco ganándose un espacio en el corazón de los jugadores y deportistas. Es por eso que, poco a poco, nuevas organizaciones apuestan por este tipo de juegos.

Talkesports.com, realizó una nota donde nos comparte información bastante interesante para todos los amantes de los juegos móviles.

El motivo del boom

Jugar en una consola o en una PC implica no solamente horas de dedicación y meses de práctica para dominar el juego. Si no que, a diferencia de un celular, no puedes jugar desde cualquier lugar donde te encuentres. Esto debido a que tienes que encontrarte cerca a tu PC o consola.

Sumado a esto, los juegos móviles cada día se vuelven más complejos y entretenidos, lo que hace que crezca la tasa de jugadores mensuales.

A continuación les contamos algunos juegos que han conseguido mucha fama en los últimos meses.

Brawl Stars

Este juego desarrollado por Supercell, los mismos de Clash Royale, es un MOBA lanzado en diciembre del 2018. Rápidamente, se volvió muy popular entre los jugadores casuales y es que su fácil jugabilidad, sumado a sus diferentes mapas y modos de juego; lo volvieron, en unos cuantos meses, en uno de los juegos favoritos por millones de personas.

Es por eso que importantes marcas como, por ejemplo, Red Bull han decidido crear torneos para la comunidad amante de este juego. Uno de estos torneos fue durante el Red Bull M.E.O.

Guns of Boom

Guns of Boom es un juego desarrollado por Game Insight y se trata de un FPS que tiene bastante inspiración de Counter Strike.

Se caracteriza por ser uno de los pocos juegos móviles que cuentan con un liga propia, la cual es manejada por ESL. Estos han decidido incluir el juego durante algunos de sus torneos como por ejemplo IEM Katowice o ESL One Colgone, donde ha repartido premios de hasta $500.000.

Call of Duty Mobile

El juego de Activision, desarrollado por Tencent Games, tiene todo los elementos para volverse uno de los juegos móviles más queridos por el público. Su principal punto a favor es que cuenta con el respaldo de la versión para consolas.

Si bien todavía no esta disponible para nuestra región, únicamente esta disponible para Canadá y Australia, un número incalculable de personas espera con mucha expectativa esta versión móvil del clásico de consolas.

Mobile Legends

Sin duda, este juego fue uno de los precursores del boom de los juegos móviles. Desde su lanzamiento en el 2016, ha generado más de 200 millones de dólares y se ha convertido en el MOBA más popular de móviles.

Actualmente, los desarrolladores del juego se están centrando en la comunidad asiática, específicamente en Malasia e Indonesia, donde el juego tiene una alianza estratégica con AirAsia.

No hay duda, los juegos móviles cada día van aumentando en popularidad, y no será sorpresa cuando estos tengan el mismo impacto que juegos como League of Legends, Fortnite o Dota 2.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agostoharemos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)