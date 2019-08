Dota 2: WePlay! anuncia Tug of War: Mad Moon

WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon se jugará del 19 al 23 de febrero del 2020, y es la culminación de una 'trilogía' de torneos que empezó con la edición 'Radiant' y siguió con las ediciones 'Dire' (una de asiática y otra americana). Los campeones fueron Ninjas in Pyjamas, Royal Never Give Up e Infamous Gaming respectivamente.

Estos tres campeones se unirán a otros 5 equipos invitados en el recientemente construido 'WePlay! Arena' en Kyiv, Ucrania. "Revelaremos los otros cinco equipos más adelante. Serán grandes, confíen en nosotros" explicaron en el anuncio; en el cual también hicieron público el formato y fechas.

Formato y fechas

Fase de grupos: Se realizará del 19 al 20 de febrero del 2020.

Los equipos serán divididos en dos grupos de cuatro, y se enfrentarán bajo el formato GSL en donde la primera ronda se jugará al mejor de uno (Bo1); luego serán al mejor de 3 (Bo3). Los dos equipos que queden en el último puesto serán eliminados del torneo.

Fase de Playoffs: Se realizará del 21 al 23 de febrero del 2020.

Los equipos restantes iniciarán todos en la Upper Bracket pero en rondas distintas; los segundos y terceros puestos se enfrentarán en la primera ronda (Cuartos de final) mientras que los primeros avanzarán a la semifinal. Los encuentros serán al mejor de 3 (Bo3) excepto la final que será al mejor de 5 (Bo5).

PREMIOS

El pozo de premios será igual que la de una Minor del Dota Pro Circuit, $300 000 dólares, que serán repartidos entre los ocho equipos además del MVP-Core y MVP Support.

- Primer puesto: $130 000

- Segundo puesto: $60 000

- Tercer puesto: $30 000

- Cuarto puesto: $20 000

- Quinto y sexto puesto: $12 000

- Séptimo y Octavo: $8 000



MVP-Core: $10 000

MVP-Support: $10 000

Los MVPs serán escogidos en dos fases. Primero una votación online por la audiencia a través de 'weplay.tv' y luego de la Gran Final, el equipo de talento votarán por los jugadores escogidos por los espectadores.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos) - Fuente: WePlay.TV