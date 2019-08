Dota 2: limpieza de verano arregla bugs, trae viejas características y banea tramposos

Dota 2 desde hace unas semanas atrás lanzó su blog hablando sobre "Limpieza de verano", una actualización que corregiría problemas y añadiría sugerencias. La actualización mencionada la dividió en 2 partes, siendo el primero sobre el nuevo sistema de ranked que se incorporó esta semana en el juego; la segunda parte sobre arreglo de bugs, características y bans de cuentas maliciosas.

Mejoras en la limpieza de verano

FOTO: Nuevo Hero Grid ahora puedes añadir categorías / Dota 2

Entre los cambios más importantes vuelve la cuadrícula de héroes personalizable (hero grid). Esto estuvo presente en Dota 2 por muchos años, con la actualización Reborn fue borrado y muchos usuarios pidieron que vuelva para elegir a sus héroes favoritos más rápido y tenerlos a la vista de inmediato.

Otra de las mejores es el nuevo panel para comprar ítems. Ahora aparecerán en subgrupos las categorías de items que vas a comprar y no en una fila. Si deseas volver a la forma antigua en la parte superior derecha aparecerá una opción activar el panel vertical. También añadieron un cuadro pequeño para que el courier envíe automáticamente los ítems de la reserva a tu héroe.

FOTO: Los ítems ahora están en subgrupos para una mejor compra / Dota 2

Las características más importantes es que han reducido un poco el lag cuando haya teamfights, mejoraron el rendimiento del juego, corrigieron muchos efectos visuales e indicadores que no se mostraban cuando el héroe estaba bajo un efecto negativo como silence, leashed, muted, etc. Los textos de muchas habilidades han sido actualizadas.

Sobre el caso de los reports, han incrementado el número de reports semanales de 3 a 5. Dependiendo de tu buena conducta se te otorgarán reports extras. Se lanzó una oleada de bans (ban wave) para todos los jugadores que abusaban del matchmaking, transferían cuentas (boosting) y hacían botting (jugar contra bots creados).

Cambios dentro del juego

Mayormente han hecho correcciones a efectos que no eran reproducidos correctamente dentro del juego, pero los más destacados son los siguientes:

- Corregido que los clones (Monkey King, Arc Warden, Meepo) no entregaban oro/experiencia correcta cuando el jugador del héroe se desconectaba.

- Solucionado que el primer golpe Eye of the Storm de Razor no quitaba armadura

- Han igualado el espaciado entre las torres Tier 4 de Radiant para que sean iguales a las de Dire, ya que Jakiro al usar Dual Breath atacaba a ambas torres en Dire con un golpe.

- Morphling ni Rubick podrán replicar el efecto de Multicast cuando roben habilidades a Ogre Magi.

- Varias habilidades con cargas no se gastarán 2 veces al activarlas con Soul Bind de Grimstroke.

- Rubick ya no podrá usar sus habilidades cuando esté bajo el efecto de Supernova de Phoenix.

The Summer Scrub Part 2: https://t.co/UQBPkpW1Hy — DOTA 2 (@DOTA2) August 8, 2019

Aparte llegaron cambios a algunos ítems cosméticos ya que habían perdido sus efectos una gran cantidad de inmortales, cambios a Dota Plus donde las misiones estaban erradas. Finalmente mejoras y añadidos a los Custom Games que no recibían la atención debida por muchos meses. Para más información sobre la limpieza de verano ingresa aquí.

