Fortnite: FaZe Clan demanda a Tfue por incumplimiento de contrato

Tfue, se hizo conocido mundialmente gracias a los streamings que realizaba de Fortnite. En los cuales, mostraba toda su habilidad y desempeño lo cual le generó un gran número de seguidores alrededor del mundo.

Aunque, en los últimos meses Turner Tenney, verdadero nombre del jugador, ha estado en boca de todos; y no precisamente por sus habilidades, si no por que se ha envuelto en un tema legal con una de las organizaciones más grande de esports: FaZe Clan.

El problema legal inició en mayo de este año. Mes en el que Tfue presentó una demanda contra FaZe Clan, alegando que la organización le había quitado gran parte de sus ingresos, además de que el contrato era muy explotador y que era ilegal según las leyes de California. FaZe Clan negó estas declaraciones y el tema se tuvo en la congeladora por unos cuantos meses. Hasta el día de hoy.

Tfue's original lawsuit was filed in state court in Los Angeles, CA. I think the main reason for bringing suit there was because of the Talent Agency Act, which could potentially invalidate TFue's contract. 2/10https://t.co/WIpuBVNrBH